Découvrir la Lombardie : les lieux incontournables

Admirer les chefs-d’œuvre qui se trouvent à Milan

Milan se trouve à l’est de la Lombardie et apparaît comme l’une des villes phares de la région. Elle constitue un point de départ et de rattachement idéal pour votre voyage, en particulier si vous aimez l’art. Pourquoi ? Sachez que vous pouvez y admirer La Cène de Léonard de Vinci, exposée dans le couvent Santa Maria delle Grazie. Plusieurs musées prestigieux vous ouvrent leurs portes, comme la Pinacothèque dans le quartier de Brera ou encore la Galerie d’Art Moderne (Galleria Civica d’Arte Moderna). Visitez l’impressionnante cathédrale gothique, la Duomo di Milano.

Elle reste à ce jour l’une des plus grandes du monde et peut accueillir plus de 40 000 personnes. Il est possible de monter sur la terrasse panoramique pour une vue imprenable sur la ville de Milan. Pour vous loger, vous pouvez réserver un hôtel à petit prix au cœur de la ville si vous comptez y passer plusieurs jours. Vous avez aussi la possibilité d’opter pour un hôtel proche de Milan avec un bon rapport qualité/prix si vous n’y restez qu’une journée et que vous vous dirigez vers Bergame. Vous profitez ainsi d’un logement pratique et à prix abordable au centre de la Lombardie pour organiser facilement les visites de la région.

Flâner sur les murailles vénitiennes de Bergame

Vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir ? Selon votre préférence, essayez de prévoir un lever ou un coucher de soleil sur les murailles de Bergame. Ces 6 km de remparts du XVIe siècle se trouvent dans un état de conservation incroyable. Complétées par 4 portes majestueuses, les murailles vénitiennes constituent un itinéraire parfait pour une balade apaisante et/ou romantique.

La ville haute, la plus ancienne de Bergame, vous plonge dans son histoire à travers les époques médiévale, baroque ou Renaissance. Pour y monter, vous pouvez emprunter le funiculaire. Le saviez-vous ? C’est un glacier de Bergame qui inventa le célèbre parfum de glace Stracciatella. N’oubliez pas d’aller en déguster une à la boutique "La Marianna".

Naviguer sur les Grands Lacs italiens

Les lacs d’Italie sont très prisés dans le monde entier. La couleur de l’eau, le vignoble environnant ou les champs d’oliviers, que manque-t-il pour vous faire chavirer ? Parmi ceux qui ne peuvent être manqués, vous retrouvez : -le Lac de Garde : c’est le plus vaste, et vous avez l’embarras du choix des lieux d’intérêts à proximité (châteaux, parc d’attractions, villes colorées).

-le Lac de Côme : entouré d’une montagne, ce célèbre lac offre un cadre très romantique. ? le Lac Majeur : bordé de plusieurs petites îles et de forteresses. Si vous voyagez en Lombardie durant l’été, profitez-en pour faire du canoë-kayak ou bien du stand up paddle.

Écouter les violons de Crémone

Crémone se veut être une véritable capitale du violon. Un bois exceptionnel et la présence de familles de luthiers font, à l’époque, la renommée de la ville. Vous pouvez d’ailleurs visiter un musée consacré à cet instrument à cordes. La ville a vu naître le compositeur Claudio Monteverdi et le luthier mondialement connu Antonio Stradivari.

Vous êtes plutôt gourmandises que musique ? Très bien, Crémone dispose aussi d’un patrimoine gastronomique remarquable. Si vous aimez la pâtisserie, c’est l’occasion de déguster du Torrone, un nougat italien. Testez également les Tortelli Dolci, des ravioles sucrées qui ressemblent aux frivoles françaises.

Découvrir Pavie, la plus ancienne ville étudiante en Europe

Située à une demi-heure de Milan, la ville de Pavie possède une université reconnue depuis 1361 ! Un tiers de ses habitants est donc constitué d’étudiants. La cité italienne se veut aussi dynamique qu’authentique.

Pavie était nommée la "ville aux centaines de tours" autrefois. Même si certaines ne sont plus visibles aujourd’hui, d’autres tours médiévales se remarquent aisément, comme la Tour de la Piazza Leonardo da Vinci ou la Tour de via Luigi Porta.

Vous l’avez compris, la Lombardie a tant de paysages à vous proposer. En logeant dans un hôtel à prix doux près de Milan, vous pouvez visiter facilement les lieux d’intérêts de cette région italienne.