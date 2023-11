Découvrez le palmarès du 36e concours «meilleurs franchisés et partenaires de France» 2023-2024 de l’IREF

Têtes de réseau, franchisés, partenaires indépendants… nombreux sont celles et ceux qui ont tenté leur chance lors du 36e concours des meilleurs franchisés et partenaires de France organisé par l’IREF. Sous l’œil attentif d'un jury emmené par Alain Di Crescenzo, président de CCI France, les lauréats ont pu monter sur la scène de l'emblématique Studio Gabriel lundi 13 novembre pour y recevoir leur trophée.

Parrainée par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, cette édition 2023 du concours de la Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et Franchise était en plusieurs points particuliers. En effet, pour la première fois, l'IREF a remis le prix "Capitale Franchise et Partenariat", attribué à une ville européenne qui a réussi le pari d'attirer des entreprises françaises pour redynamiser son économie locale. Mais l'IREF a également mis en avant la performance des femmes avec la création des prix "Entrepreneuse" et "Femme de l'année" 2023.

Découvrez le palmarès 2023 complet des grandes personnalités du monde de l'entreprise en réseau, à la tête d'enseignes notoires qui œuvrent au service de la France, en se distinguant dans des actions profitables pour le commerce organisé indépendant, intégré ou associé.