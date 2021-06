Découvrez le cocktail du célèbre tournoi de tennis : le smoothie Roland Garros

Le soleil tape sur les court de tennis et un petit rafraichissement ferait le plus grand bien. Il existe une boisson parfaite avant d'aller jouer au tennis ou de regarder les matchs sur son écran : le smoothie Roland Garros. Le chroniqueur culinaire d'Europe 1 Olivier Poels vous raconte l'origine de cette boisson et vous livre sa recette dans l'émission Historiquement Vôtre sur Europe 1.

Le smoothie, comme son nom l'indique, est originaire des Etats-Unis et d'une région particulière des Etats-Unis, qui est connue justement pour promouvoir une hygiène de vie : la Californie. Au début des années 1960, Steffan Keno invente cette préparation pour remplacer le Milk Shake pour les personnes allergiques au lait de vache. L'idée était aussi de donner une vraie boisson énergisante et exclusivement réalisée à base de fruits ou de légumes. Il n'y a donc ni yaourt, ni lait, ni glace dans le smoothie.

Un équilibre délicat

La douceur, le côté "smooth", est dû à un équilibre. Il faut toujours le respecter quand on fait des smoothies : l'onctuosité est souvent apporté par la banane, l'acidité par l'orange ou par le citron, la douceur par la pomme ou la fraise et parfois le tonique des légumes avec la carotte, le céleri ou encore la tomate.

Tous les fruits sont mixés ensembles. On ajoute ensuite du jus et cela donne une espèce de texture qui est différente d'un jus de fruit. Si vous prenez un jus d'orange, la texture est extrêmement liquide. Pour le jus de pomme, c'est pareil. Le smoothie a une texture qui est proche de celle d'un milkshake onctueux. Le fruit est mixé dans son entièreté contrairement au jus de fruit. Cela donne une texture intermédiaire entre le jus de fruit et la compote.

Parmi tous les smoothies, il y en a un qui se nomme le Roland Garros. Sa couleur évoque un peu la terre battue des courts mais on ignore qui en est l'inventeur. Voici la recette.