Découvrez le classement des 500 villes de France où il fait bon vivre

Où se classe votre commune ? Le Journal du dimanche dévoile le palmarès 2022 des villes et des villages où il fait bon vivre . Alors qu'elle était classée troisième l'année dernière, la ville d'Angers arrive à la première place. Rien d'étonnant pour son maire : "C'est une ville à taille humaine, les contacts humains sont faciles et en même temps, on est à une heure et demie de Paris, de la mer", explique Christophe Béchu.

Angers à la première place des meilleures vies

"Il y a tout ce qu'on peut souhaiter, des équipes de sport qui sont performantes, un agenda culturel qui est riche et je pense que c'est cet ensemble de choses qui expliquent ce classement", détaille Christophe Béchu.

Une première place largement mérité, d'après ces commerçants du quartier de la Gare. "Il y a énormément d'espaces verts, il y a beaucoup de mouvement, il y a le festival Premiers Plans, il y a tout le temps plein de trucs à faire", raconte une habitante. "On peut tout faire à pied, je suis à cinq minutes de mon travail et pour les courses c'est pareil", témoigne un autre citadin.

Le grand gagnant du palmarès : l'ouest de la France

Angers fait donc partie de ces villes moyennes qui ont la cote. Les grandes métropoles comme Paris, Lyon ou Marseille reculent au profit des villes comme Rennes ou Tours, des villes où il y a plus d'espaces, mais aussi des services de proximité.

14 communes de l'Ouest sont dans le top 20. À la neuvième position, Brest. "C'est sévère quand même, dans le tram tu vois la mer, c'est génial", sourit ce Brestois.

Guéthary à la première place des meilleurs villages

Du côté des villages, Guéthary, dans le Pays basque, arrive à la première position. Une fierté pour sa maire, Marie-Pierre Burre-Cassou : "On est entouré de mer et de montagne. On a préservé l'environnement paysagé, architectural, patrimonial et aussi culturel. C'est une belle surprise ce matin."

Un classement qui fait grincer des dents certains habitants qui jugent ne pas avoir besoin de cette "publicité", "il y a déjà trop de touristes ici".