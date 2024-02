Décès d'Alain Dorval, voix française de Sylvester Stallone

Le comédien Alain Dorval, voix française de Sylvester Stallone et père d'Aurore Bergé, ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes, est décédé à 77 ans dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris auprès de sa famille. Il est décédé à l'hôpital Gustave Roussy, centre de lutte contre le cancer en région parisienne, "après tant d'années à combattre la maladie", précise un communiqué.

Il venait de remonter sur scène

Alain Bergé, de son vrai nom, est passé par le Cours Simon et le Conservatoire d'art dramatique de Paris. Chevalier des arts et des lettres, il "venait de remonter sur scène pour donner lecture de 'La Chute' de Camus et mettait actuellement en scène 'L'école des femmes' de Molière", indique encore sa famille. Pour de nombreux cinéphiles français, il restera comme la voix de Sylvester Stallone dans les franchises Rocky et Rambo. Il fut aussi la doublure vocale des acteurs américains Nick Nolte ("48 heures") ou Danny Aiello ("Radio days"). L'acteur prêta aussi sa voix à des héros de films d'animation, comme Tiger dans la saga Fievel ou Pat Hibulaire pour celle de Dingo et Max. Alain Dorval avait aussi posé sa voix sur l'album "Enfantillages 4" d'Aldebert, la star de la chanson pour enfants.