EN DIRECT - De Rousseau à Clément Beaune : "Ils pensent l'Europe !"

Lors de cette émission spéciale, Clément Beaune, invité exceptionnel de Stéphane Bern et Matthieu Noël, réagira aux grands personnages qui ont pensé l'Europe – Jean-Jacques Rousseau et Robert Schuman - et donnera sa vision de l'Europe et ses actions. Il s'amusera avec l'Histoire et avec toute l'équipe qui le connait "historiquement" bien.

Un portrait presque vrai, "Bern to be alive"…

Chaque jour, Historiquement Vôtre réunit 3 personnages de l’Histoire qui n’auraient jamais pu se croiser et qui ont un point commun. Ce vendredi 7 mai, Stéphane Bern racontera le philosophe Jean-Jacques Rousseau qui, au siècle des Lumières, a pensé une Europe politique, puis Robert Schuman, le père fondateur de l'Europe qui a compris que, que l’on soit italiens, belges, hollandais, luxembourgeois ou allemands, il y avait une chose qui rassemblait: le charbon et l’acier. Il aurait pu inventer le barbecue, il a fait mieux, il a inventé la Communauté Européenne.

Matthieu Noël, ancien camarade de Clément Beaune à Sciences Po, dressera le portrait à "99% vrai" de son invité et Stéphane Bern l'affrontera dans "Bern to be alive", le quiz humoristico-historique entièrement consacré à des questions – un poil décalées - sur l’Europe, sous le regard amusé des talentueux Clémentine Portier-Kaltenbach, David Castello-Lopes et Olivier Poels.

À propos

