De la viande de zèbre, d'autruche et de kangourou en vente dans des supermarchés fait polémique

À l'occasion des fêtes, plusieurs marques ont commercialisé de la viande de zèbre, de kangourou ou encore d'autruche dans des enseignes de grande distribution. Des produits qui ont créé la polémique sur les réseaux sociaux.

Des "viandes exotiques" dans les supermarchés. Des pavés de zèbre, de kangourou, de bison, de crocodile, de lama ou encore d'autruche sont apparus parmi les produits des marques Saveurs forestières, Damien de Jong ou encore Maître Jacques vendues par Carrefour, Auchan, Houra, Cora ou encore Intermarché. Plusieurs internautes se sont indignés de trouver de tels produits sur les réseaux sociaux.

Hé Carrefour, t’as racheté un zoo ou quoi ?

Viande de zèbre, de lama etc... Moi, j’ai plus trop faim et vous ? .

“Exotic” meat at the supermarket?! Don’t like it at all !!! #poorworld

