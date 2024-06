Cyril Hanouna

À la veille du premier match des Bleus à l'Euro 2024, Kylian Mbappé s'est dit opposé "aux extrêmes" avant le premier tour des législatives anticipées. Éric, un auditeur, de l'émission "On marche sur la tête", tous les jours de 16 heures à 18 heures, a partagé son exaspération à l'antenne d'Europe 1. "Quand on a gagné beaucoup d'argent en jouant au PSG tenu par le Qatar, on est mal placé pour nous faire la morale", a-t-il déclaré. "Lorsqu'on attend des sportifs s'impliquer ainsi, on se dit qu'il ferait mieux de se caler sur la compétition et produire un jeu à la hauteur de ce qu'il gagne", a-t-il ajouté.

Pour Éric, cette prise de position de Mbappé va jouer sur son soutien à l'équipe de France pour l'Euro 2024. "Je vais regarder l'Allemagne, mais pour la France je ferai partie des abonnés absents", a-t-il annoncé.