Cyril Hanouna – Fête de la musique, PSG-Inter... Comment venir à bout des violences pendant les événements festifs ? La réponse d'un policier

Le délégué national du syndicat de policiers Alliance, Eric Henri, explique au micro de Cyril Hanouna ce qu'il faudrait mettre en place selon lui pour éviter les violences qui émaillent désormais régulièrement les événements festifs.

Des scènes malhereusement familières... Samedi, pendant la Fête de la musique, des scènes de violence ont éclaté en pleine rue. Un phénomène qui n'est pas sans rappeler les violences après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions, début juin. Mais comment en venir à bout ? Pour le délégué national du syndicat de police Alliance Eric Henri, qui dénonce "un laxisme depuis 40 ans", il faut "mettre les moyens dans un plan pluriannuel".

Un plan qui doit, selon le policier qui développe son point dans On marche sur la tête, surtout être "cohérent, constant, et qui dépasse les alternances politiques". Pour lui, les mesures actuelles sont complètement "déconnectées des réalités et des besoins des Français qui veulent la sécurité du quotidien".