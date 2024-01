Cyclone Belal : Gérald Darmanin à la Réunion mercredi

Gérald Darmanin, qui partira mardi soir depuis Paris, se rendra sur l'île à la demande d'Emmanuel Macron, pour accompagner les victimes et soutenir les personnels chargés des secours, a indiqué son entourage.

Une personne décédée sur l'île

En plus des lourds dégâts matériels, une personne SDF a été retrouvée morte ce lundi matin. Si le cyclone a laissé des traces, il est dorénavant en train de quitter l'île de La Réunion et prend une trajectoire rassurante, explique François Bonnardot, ingénieur météorologue chez Météo France, qui préfère toutefois rester prudent.

"Clairement, le plus dur est passé (...) Dans la nuit, on s'attend encore à de bonnes rafales de vent, possiblement jusqu'à 170 km/h, puis demain (mardi), on retrouvera des vents qui redeviendront normaux, surtout le matin", explique-t-il auprès d'Europe 1. Ce mardi matin sera sans doute l'épilogue d'un épisode présenté au départ comme "cataclysmique", mais qui aura finalement été contenu sur l'île de La Réunion.