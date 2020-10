Cuisine : nos conseils pour réaliser une limonade maison, délicieuse et pauvre en sucre

Il y a 1000 ans, les Égyptiens buvaient une boisson appelée le keshkab. Elle consistait généralement en un mélange d’orge, de menthe, de poivre et de feuilles de citron. Elle arrive vraisemblablement en France suite à un voyage de Catherine de Médicis, qui la rapporte dans ses valises. Elle est légèrement simplifiée avec un mélange d’eau plate, de jus de citron et de sucre.

Au début du 17e siècle, elle est même vendue à Paris par des marchands ambulant appelés les "limonadiers". La boisson devient très populaire mais est toujours faite à base d’eau plate. Les limonadiers vont plus tard vendre tous types de breuvages. À la fin du 18e siècle, un processus pour gazéifier l’eau mis au point par un inventeur anglais, permet de donner à la limonade la forme que nous lui connaissons : le jus de citron est mélangé à de l’eau gazeuse et un peu de sucre.

La recette

Ingrédients

2 L d’eau

2 citrons bio

200g de sucre

1 cuillère à soupe de vinaigre

1 pincée de bicarbonate de soude

Préparation

Pour créer soi-même l’effervescence de la limonade. Il vous faut un bocal hermétique. Mélangez-y l'ensemble des ingrédients. Le contact entre le sucre, le vinaigre et le bicarbonate de soude va créer une fermentation. Après trois jours, vous obtenez un mélange gazeux délicieux et pauvre en sucre, la fermentation en absorbant une partie. Ensuite, filtrez et transvasez dans des bouteilles hermétiques. Vous obtenez une délicieuse limonade maison, authentique et fermentée.