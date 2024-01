Crues : le Pas-de-Calais passe en vigilance rouge pour mercredi

Le Pas-de-Calais est passé mardi après-midi en alerte rouge aux crues pour le fleuve côtier Aa, a annoncé l'organisme de surveillance Vigcrues. Pour l'Aa, "l'atteinte de niveaux exceptionnels est prévue dès la soirée", prévient Vigicrues, qui classait précédemment l'Aa en orange, tout comme les principaux cours d'eau du département.

1 département en Rouge

3 départements en Orange (https://t.co/CSYEovTI83) pic.twitter.com/PfkSZbjUDA — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 2, 2024

Le dispositif de secours renforcé

A Bourthes, village traversé par l'Aa, des habitants scrutent mardi matin avec inquiétude l'eau marron qui a envahi la rue principale, venant lécher les pas de portes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur X avoir donné instruction "de renforcer le dispositif de secours déjà engagé avec 120 nouveaux sapeurs-pompiers, des militaires de la sécurité civile et des nouveaux moyens de pompage".

Face aux nouvelles inondations dans le Pas-de-Calais, à la demande d’@EmmanuelMacron, j'ai donné instruction de renforcer le dispositif de secours déjà engagé avec 120 nouveaux sapeurs-pompiers, des militaires de la sécurité civile et des nouveaux moyens de pompage. L’Europe est… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 2, 2024

Les pompiers ont dû effectuer sept évacuations mardi matin, selon un bilan de la préfecture. A Rebecques, un camping qui loge une cinquantaine de personnes à l'année a été inondé, et 17 personnes mises à l'abri dans une salle des fêtes. En novembre, près de trois semaines d'inondations dans le Pas-de-Calais ont fait cinq blessés légers et d'importants dégâts, touchant des milliers d'habitations, parfois inondées à plusieurs reprises à quelques jours d'intervalle, mais aussi des exploitations agricoles, commerces et entreprises.