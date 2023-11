Croix gammées taguées à Paris : deux personnes mises en examen

Deux membres d'un groupe de 13 personnes interpellées samedi après des tags de croix gammées à Paris, ont été mises en examen mardi pour apologie publique de crime ou délit, a appris l'AFP de source judiciaire mercredi. Ces 13 personnes nées entre 1992 et 2003 avaient été arrêtées puis placées en garde à vue samedi. Parmi elles sept sont fichées S d'ultradroite, a précisé une source policière, et trois "déjà connues pour des faits similaires" d'apologie publique de crime ou délit, selon le parquet.

Elles étaient soupçonnées d'avoir tagué des croix gammées au sol, dans le 17e arrondissement de la capitale, à hauteur de l'ancienne ceinture de chemin près de la place Wagram. Mardi, le parquet a précisé que neuf de ces 13 personnes avaient été présentées devant un juge d'instruction. Mercredi, une source judiciaire a indiqué qu'une de ces personnes a été mise en examen pour dégradation ou détérioration légère en réunion, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, apologie publique de crime ou délit.

Huit personnes placées sous contrôle judiciaire

Une autre de ces personnes a été mise en examen pour dégradation ou détérioration légère en réunion et apologie publique de crime ou délit. Selon la source judiciaire, six autres personnes ont été mises en examen, seulement pour refus de remettre aux autorités judiciaires le code de leur téléphone portable.

Toujours de même source, ces huit personnes ont été placées sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction de contact entre eux, de détention ou de port d'arme, et obligation de pointage pour trois d'entre eux. La neuvième personne présentée mardi à la justice a été placée sous le statut de témoin assisté par le magistrat instructeur.

Deux profils se dessinent

Concernant les quatre autres personnes initialement placées en garde à vue, deux ont été laissées libres sans poursuite à ce stade. Les deux autres ont été placées en retenue à l'issue de la garde à vue pour violation d'une interdiction de contact qui leur était imposée dans le cadre d'un contrôle judiciaire dans une autre procédure, selon la source judiciaire.

Selon une source policière, il y a parmi les 13 mis en cause deux profils : des membres de l'ultradroite et des hooligans. Parmi les quatre ou cinq gros tags constatés : des croix gammées ou l'inscription "KOB", en référence au groupe de supporters ultras du Paris Saint-Germain, Kop of Boulogne, avec la lettre O en forme de croix celtique.