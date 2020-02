Crise à l'hôpital : "On est au bord de la rupture, il faut vraiment faire quelque chose"

INTERVIEW

Pour cette Saint-Valentin, un mot d’ordre : déclarer sa flamme à l’hôpital public. Le personnel hospitalier est de nouveau dans la rue vendredi, trois mois après le plan d'urgence du gouvernement pour tenter de répondre à leur colère. Renaud Péquignot, chef de service de gériatrie des hôpitaux de Saint-Maurice et président de l'Intersyndical "avenir hospitalier", sera aussi mobilisé. "Notre pauvre hôpital public, que tout le monde aime, est attaqué puissamment par ce gouvernement depuis trop longtemps. On est au bord de la rupture il faut vraiment faire quelque chose", déclare-t-il vendredi sur Europe 1.

Des primes insuffisantes

Il appelle les usagers à rejoindre les cortèges pour soutenir leur hôpital public. Trois mois après les mesures du gouvernement, la colère gronde toujours. Prime, reprise de la dette... Les mesures n’ont pas convaincu. "Concernant la reprise de la dette des hôpitaux, tout le monde emprunte à 0% maintenant donc c’est un effort qui n’a pas coûté bien cher à l’Etat. Le problème de l’hôpital aujourd’hui, c’est que l’on arrive plus à embaucher de soignants. Cela fait dix ans que tous les salaires des médecins, des infirmières sont bloqués. Ils sont tellement peu attractifs qu’on arrive plus à recruter de nouveaux agents, et ceux qui étaient à l'hôpital finissent par s’enfuir."

Les primes accordées aux soignants de Paris et de sa petite couronne sont insuffisantes pour le chef de service. "80 euros cela ne suffit pas. On a bloqué nos salaires depuis dix ans, cela fait 20% d’inflation qui ont été perdus."

Une mauvaise utilisation de l'argent public

La ministre de la Santé avait annoncé une revalorisation des tarifs hospitaliers. L'Assurance maladie versera ainsi plus d'argent à l'hôpital pour chaque acte réalisé. "On nous annonce une revalorisation de 0,6% des tarifs : qu’est ce que vous voulez qu’on fasse avec ça ? Cela veut juste dire qu’on perdra 0,6% de moins par rapport à l’inflation."

Selon Renaud Péquignot, il y a deux types de mauvaise utilisation de l'argent public qui fragilise l'hôpital. "La France a la peu enviable deuxième place mondiale derrière les Etats-Unis de dépenses dans l’administration de la Santé. D’autre part, les restrictions budgétaires coûtent cher. Bloquer les salaires fait qu’il n’y a plus personne, il faut embaucher des intérimaires qui sont payés en quelques gardes ce que nous touchons en un mois de travail. Si on nous explique que c’est pour faire des économies, c’est stupide", estime-t-il dans un premier temps.

"De même les restrictions d’installation de matériel. L’emblème le plus typique c’est l’IRM. Ce sont des machines installées pour faire des examens, et sinon, comme dans mon hôpital, on est obligé d’envoyer nos patients dans le privé en affrétant des ambulances. Et ça c’est pour faire des économies ?", se désole le chef de service.

Les médecins menacent de démissionner

Il fait parti des 1.500 médecins qui ont menacé de démissionner si les revendications n'aboutissaient pas. Il n'est pas encore passé à l'acte et attend la fin des négociations. "Si d’ici deux semaines nous n’avons rien, peut-être que je démissionnerai de mes fonctions", prévient-t-il. "C’est un mouvement général. Dans de nombreux endroits les personnels administratifs sont dans la rue avec nous. Pour les directeurs c’est difficile, ils doivent recruter des intérimaires ou des contractuels à des tarifs illégaux, mais c’est ça ou laisser mourir les patients. On marche sur la tête."