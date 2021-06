Crème solaire, pétanque et batailles d'eau : premier week-end de chaleur en Île-de-France

REPORTAGE

Ils étaient nombreux dimanche à être venus chercher un peu de fraicheur du côté de la base de la loisir de Saint-Quentin en Yvelines. Alors que le mercure dépassait les 30°C. en région parisienne, le lac et les grands arbres offraient un refuge bienvenu. "Je viens histoire de prendre l’air, profiter du soleil et de me dégourdir un peu les jambes. On a eu beaucoup de périodes où l’on restait enfermés à la maison, on a tous des calories à bruler", sourit Philippe au micro d'Europe 1.

Casquette et crème solaire

Mais la majorité a opté pour une activité un peu moins physique et un peu plus relaxante. Casquette vissée sur le crane et crème solaire en poche, Lucien inaugure sa saison de pétanque. "Ça m’avait beaucoup manqué. En deux ans, j’ai perdu quelques bons réflexes de bouliste", confie-t-il.

Sur les pelouses, sous les arbres, de nombreuses nappes de pique-nique sont étendues. "Il fallait quand même un peu d’ombre pour ne pas prendre de coups de soleil", explique un père de famille venu de Dreux. Ses enfants sont en maillot de bain, en pleine bataille d’eau. "Dans le centre-ville, il n’y a pas de grands parcs où on peut s’amuser, être en famille", regrette la mère. Une fraicheur qui a quand même un petit coût, puisqu'il faut payer 5 euros pour accéder à la base nautique.