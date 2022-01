Covid : plus de 8 millions de tests réalisés la semaine du Nouvel An

Près de 8,3 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés la semaine dernière, soit 20% de plus que le précédent record établi la semaine de Noël, selon des chiffres publiés ce jeudi par le ministère de la Santé. Le nombre de tests PCR ou antigéniques a explosé avec 8,29 millions de dépistages validés entre le 27 décembre et le 2 janvier, contre 6,85 millions une semaine auparavant, précise la Drees (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), dans un communiqué.

Toutes les classes d'âges concernées

Le record quotidien a également été battu, avec près de 1,9 million de tests le 31 décembre, juste avant le réveillon. Cette ruée concerne toutes les classes d'âge, et "particulièrement les 16-65 ans" qui ont à nouveau concentré les trois quarts des tests. Si les résultats sont rendus en moins de 24 heures dans 95% des cas, grâce aux deux tiers de tests antigéniques rapides, les délais s'allongent un peu pour les PCR réalisés en laboratoires, où ce taux baisse à 86%.

"Le système de test est en tension, incontestablement", a reconnu le Premier ministre, Jean Castex, jeudi sur BFMTV et RMC, ajoutant qu'"il faut tenir le choc".