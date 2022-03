Fin du masque en entreprise : pour de nombreux salariés, c'est le soulagement

"C'est une joie, un soulagement, ça met du baume au cœur !" Bas les masques chez L'Oréal, pour le plus grand plaisir des salariés à l'instar de Marine, employée pour la célèbre marque de cosmétique. Pour cette data-scientist, la fin de l'obligation du port du masque en entreprise va faciliter son travail : "On a appris à deviner les sourires derrière les masques avec les yeux qui se plissent mais je trouve ça agréable (d'enlever le masque) car il y a beaucoup de langages informels dans nos réunions quand on communique ensemble."

Pour d'autres, c'est l'heure de la grande découverte à l'instar de Céline, responsable e-commerce chez L'Oréal France : "Il y a des gens que je n'ai encore jamais vu sans masque donc j'ai hâte de voir les vrais visages de mes collègues, physiquement", explique-t-elle.

Retrouver la maîtrise des organisations

La fin du protocole sanitaire sonne aussi le retour de la convivialité. Terminer les jauges dans le restaurant d'entreprise, le plexiglas au milieu des tables et l'interdiction d'organiser des événements. Pour Benoît Serre, DRH chez l'Oréal France, l'heure est venue de construire l'après-Covid : "C'est un événement pour nous les DRH car ça fait deux ans qu'on vit sous un régime de protocole. Il a été allégé, il a été aggravé, mais jamais il n'avait été suspendu. Donc on retrouve la maîtrise de nos organisations et c'est une bonne nouvelle." développe-t-il.

L'entreprise lance par exemple la refonte complète de ses locaux pour favoriser le travail hybride. Chez L'Oréal, l'accord en place prévoit jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Il ne bougera pas mais les règles qui l'encadrent seront affinées dans les mois à venir.