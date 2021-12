Covid-19 : une femme faussement vaccinée décède dans un hôpital francilien

Une femme de 57 ans qui s'était procurée un faux certificat de vaccination est décédée du Covid-19 dans un hôpital francilien, a indiqué vendredi le chef du service de réanimation de l'établissement, appelant les patients non vaccinés à ne pas le dissimuler aux médecins. La patiente, sans antécédents médicaux, avait été admise à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine) munie d'un faux pass sanitaire acheté à un médecin, assurant qu'elle était vaccinée.

Une forme grave de la maladie "qui a progressé rapidement"

Elle souffrait d'une forme grave de la maladie "qui a progressé rapidement vers une atteinte respiratoire sévère", a déclaré Djillali Annane, chef du service réanimation, interrogé sur RTL. Or si les médecins avaient su que la patiente n'était pas vaccinée contre le Covid-19, ils auraient pu "précocement lui administrer des anti-corps neutralisant, dont on sait qu'ils sont efficaces pour réduire le risque de progression de la maladie".

Un faux certificat de vaccination "ne protège pas contre le virus et peut aiguiller faussement le médecin qui vous prend en charge", a-t-il souligné. C'est le mari de la patiente qui a fini par avouer qu'elle n'était pas vaccinée. Lui-même l'était, mais il avait "eu du mal à convaincre son épouse" de se vacciner, a expliqué le Dr Annane.

Ce cas de fausse vaccination ne serait selon lui pas isolé : "On a au moins un autre patient sans aucun anti-corps, qui a une forme sévère et continue de dire avoir été vacciné". "Il est fondamental d'assumer jusqu'au bout lorsqu'on décide de ne pas se faire vacciner, parce que la connaissance par le médecin de cette information peut parfois changer la façon dont on prend en charge", a-t-il conclu.