Covid-19 : un cluster identifié à bord d'un bateau de croisière parti de Marseille

Une croisière qui ne s'amuse plus du tout. A bord du paquebot MSC Grandiosa, au moins 45 passagers ont été testés positifs au Covid-19 . Le bateau avait fait escale dimanche à Marseille pour embarquer des voyageurs français, avant de rejoindre l'Italie. Les passagers positifs ont été débarqués lundi à Gênes, avant que le paquebot ne continue sa route jusque dans le grand port de Rome où il est amarré mardi soir. Mais pour les voyageurs, interdiction de sortir du paquebot devenu un cluster. "Normalement, on devrait pouvoir sortir tout seul dans la ville, mais on ne peut pas. On est confinés sur le bateau", explique Nicolas, un des passagers, joint par Europe 1.

Des passagers pourtant vaccinés et testés

"Cela veut dire qu'il y a eu du Covid avant notre embarquement. Ce qu'on reproche (à la compagnie), c'est qu'elle ne nous a pas prévenu qu'il y avait des cas et qu'on soit enfermé dans un bateau de croisière pendant huit jours", souffle le passager français. Ces derniers jours, plusieurs passagers ont été testés positifs au coronavirus : 45 affirme la compagnie MSC, 150 à en croire la presse italienne.

Une fois identifiés, les malades ont été placés à l'isolement selon le protocole en place dans les croisières. Des personnes malades pourtant vaccinées et qui ont été testées avant leur séjour à bord. Alors qu'ils sont descendus à Gênes où ils ont été pris en charge, le bateau a poursuivi sa route, et les passagers ont l'interdiction de sortir pendant les escales.

Un protocole sanitaire respecté, selon MSC

Nicolas, le passager bloqué sur le bateau, affirme que de nouveaux voyageurs sont montés à bord ces derniers jours. Europe 1 a tenté de joindre la compagnie MSC Croisières, qui n'a pas souhaité répondre aux questions. Elle s'en tient à un communiqué publié ce mardi matin, dans lequel la compagnie affirme avoir respecté le protocole sanitaire en vigueur.