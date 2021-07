Covid-19 : les nouvelles annonces de Blanquer pour les écoles, collèges et lycées

Seuls les collégiens et lycéens non vaccinés devront suivre les cours à distance si un cas de Covid est détecté dans leur classe à partir de la rentrée, a annoncé mercredi Jean-Michel Blanquer, qui a précisé que les classes d'écoles primaires fermeraient, elles, dès le premier cas positif. "Dans le secondaire, seuls les élèves non vaccinés seront évincés et devront suivre l'enseignement à distance", a déclaré le ministre de l'Education nationale sur Franceinfo, les autres pouvant poursuivre en présentiel.

"6.000 à 7.000 centres de vaccination" déployés à la rentrée

Le non-vacciné reste à la maison, le vacciné reste en cours ? L'a-t-on interrogé. "Exactement", a répondu le ministre de l'Éducation, alors que la France fait face à une quatrième vague épidémique. Pour tendre vers un taux de vaccination maximal dans le secondaire, "6.000 à 7.000 centres de vaccination" seront déployés à partir de la rentrée "dedans ou à côté" des établissements scolaires.

Concernant les écoles primaires, "nous maintenons la règle de l'année" scolaire écoulée, a-t-il ajouté, se disant "assez sûr que cette année nous aurons moins de perturbations".

Le pass sanitaire, "pas indispensable" à ce stade

Le protocole sanitaire pour 2021-2022 a été publié mercredi matin sur le site de l'Éducation nationale et comprend "quatre scénarios en fonction de quatre degrés de circulation du virus", a précisé Jean-Michel Blanquer.

"Dans le scénario le plus léger vous n'avez plus de masque à l'école primaire, je crains que ce ne soit pas ce scénario-là à la rentrée", s'est-il avancé, précisant que "cela reste notre boussole de maintenir ouvert le système scolaire".

Le ministre de l'Éducation a par ailleurs de nouveau refusé l'idée d'imposer un pass sanitaire pour entrer à l'école et la vaccination obligatoire pour les enseignants, comme elle l'est pour certaines professions. "À ce stade ça ne nous paraît pas indispensable. Le pourcentage de professeurs se vaccinant est très important, je pense que ça a dépassé les 80%", a-t-il souligné.

"Il faut que ce chiffre aille le plus possible vers 100% pour que nous ne devions pas aller vers l'obligation vaccinale, c'est le dernier recours. Si le pourcentage est trop faible de professeurs vaccinés, on devrait aller vers cela", a toutefois poursuivi Jean-Michel Blanquer.