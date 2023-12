Corse : quatre habitants sur dix seront âgés de 60 ans ou plus en 2070, selon l'Insee

Avec 11% de sa population âgée de 75 ans ou plus, la Corse est en pole position des régions de France métropolitaine pour le quatrième âge, révèle une étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Publiée mardi, elle précise qu'avec "trois habitants sur dix" ayant 60 ans ou plus, l'île méditerranéenne de 340.000 habitants avait en 2021 la population la plus âgée de France métropolitaine après celle de Nouvelle-Aquitaine.

Quatre habitants sur dix seront seniors en 2070

Une tendance qui va se renforcer puisque à l'horizon 2070, les seniors devraient représenter "quatre habitants sur dix en Corse" et "un quart de la population insulaire atteindrait le quatrième âge". Or la Corse ne dispose que d'"une quarantaine d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) qui proposent 2.180 places soit 52 places pour 1.000 personnes de 75 ans ou plus, deux fois moins qu'en moyenne nationale", précise l'étude.

Ainsi, sur l'île, "97% des seniors vivent à domicile" et parmi eux "27% vivent seuls", ce qui touche surtout les femmes puisque "après 85 ans, 52% d'entre elles vivent seules contre 28% des hommes", relève l'étude. Dans ce contexte, "l'accompagnement des personnes âgées devient un enjeu sociétal".

En effet, "10.000 seniors vivant à domicile sont en perte d'autonomie, soit 10% des plus de 60 ans en Corse", l'une des régions métropolitaines les plus touchées avec les Hauts-de-France et l'Occitanie. Là encore, "les femmes sont davantage touchées, puisque après 85 ans, 39% d'entre elles sont en perte d'autonomie à domicile contre 18% des hommes". Ceci s'explique, selon l'étude, par le fait qu'après le "veuvage, les hommes partiraient plus tôt et plus souvent en institution".

Deux fois plus d'infirmiers que la moyenne en province

Pour favoriser le maintien à domicile, les seniors bénéficient dans neuf cas sur dix de l'aide d'un proche et l'île compte 430 infirmiers pour 100.000 habitants, deux fois plus que la moyenne de France de province. Mais, "en perte d'autonomie ou non, les seniors se déclarent davantage en mauvaise santé en Corse que dans les autres régions, avec des altérations d'ordre physique, sensoriel ou intellectuel".

L'argent reste le nerf de la guerre. "En Corse, le revenu des seniors, plus faible qu'en France métropolitaine, peut être un frein au départ en maison de retraite et favoriser le maintien à domicile", note l'étude, qui précise que "l'île fait partie des régions françaises les plus pauvres, notamment dans ses territoires ruraux où deux tiers des seniors résident".