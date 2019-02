Corrèze : le dernier survivant du "massacre de Tulle", le 9 juin 1944, est mort

Jean Viacroze, dernier survivant du "massacre de Tulle" du 9 juin 1944, lors duquel 99 otages avaient été pendus par les SS et plus d'une centaine d'autres déportés, est mort mardi à l'âge de 104 ans, a indiqué son entourage jeudi.

99 hommes pendus dans la ville. D'origine périgourdine, Jean Viacroze s'étaient installé en 1938 dans la préfecture de Corrèze comme coiffeur. Le 9 juin 1944, au lendemain d'une éphémère libération de Tulle par les maquisards, la Division SS "Das Reich" reprenait la ville et raflait quelque 3.000 hommes. Une majorité d'entre eux étaient relâchée, mais 120 de ces otages ont été voués à la pendaison : 99 au final avaient été pendus, aux lampadaires et balcons de la ville, spectacle terrifiant pour la population.

Un ancien déporté de Dachau. Les jours suivants, 149 otages avaient été déportés. Seuls 48 étaient revenus, Jean Viacroze parmi eux. Déporté en juillet au camp de Dachau, il y avait survécu à des expériences médicales menées par les nazis avant d'être transféré dans un camp de travail dans le Tyrol. En mai 1945, il quittait l'Autriche dans un camion vers la Suisse, et retrouvait la liberté.

Le 9 juin dernier, Jean Viacroze avait encore participé aux commémorations du massacre de Tulle. Il avait, au fil des ans, rencontré nombre de jeunes générations, pour que le drame ne soit pas oublié.

"Sa mémoire continuera à vivre", selon François Hollande. L'ancien chef de l'État, et ancien maire de Tulle, François Hollande, a dans un tweet salué mercredi "une grande figure de la ville". Jean Viacroze "avait connu l'enfer de la déportation et la tragédie du 9 juin. À près de 104 ans, il continuait à témoigner auprès des nouvelles générations. Sa mémoire continuera à vivre", a ajouté François Hollande.

Après Tulle, la division "Das Reich" avait poursuivi sa route meurtrière vers le front de Normandie, et le 10 juin avait massacré 642 villageois d'Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, dont plus de 450 femmes et enfants.