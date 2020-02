Coronavirus : "On compte 17.238 cas confirmés et 21.558 cas suspects", détaille l'ambassadeur de Chine en France

INTERVIEW

Le nombre de décès confirmés dus au coronavirus chinois est passé à 362, dont 1 hors de Chine aux Philippines, soit plus que lors de l'épidémie de Sras en 2002-2003 qui avait fait 349 morts en Chine continentale. Le nombre total de contaminations confirmées est quant à lui monté à plus de 17.200 dans l'ensemble de la Chine. Lu Shaye, l’ambassadeur de Chine en France, prend pour la première fois la parole au micro d'Europe 1.

"Le gouvernement chinois a pris des mesures rapides. Nous avons fait de suite tout ce qui est possible pour prendre en charge les patients infectés", assure Lu Shaye qui rappelle que deux hôpitaux sont actuellement construits à Wuhan. "Bien sûr la situation devient encore plus grave : selon les derniers chiffres en Chine, on compte 17.238 cas confirmés et 21.558 cas suspects", détaille l'ambassadeur de Chine en France. Mais aussi "475 patients guéris et 361 décès". Plus de 6000 médecins et infirmiers sont convoqués pour venir en aide à Wuhan.

"On a la capacité et les moyens de contenir" l'épidémie

Alors que certains craignent un bilan beaucoup plus élevé, Lu Shaye assure que les chiffres du gouvernement chinois sont transparents. Il estime par ailleurs que la Chine a réagi correctement face à l'épidémie qui n'est pas pour le moment plus dangereux que le Sras.

"On a coupé les sources de propagation vers l'extérieur", insiste-t-il. "Le virus est différent du Sras. La propagation est plus grave mais le taux de mortalité est mois grave. Il est jusqu'à maintenant de 2,5%, pour le Sras c'était 10%. Donc même si le nombre de cas confirmés augmente toujours, car les moyens de détection sont plus avancés, on a la conviction que l'on a la capacité et les moyens de les contenir."

L'ambassadeur de Chine en France donne par ailleurs des conseils aux ressortissants chinois qui arriveraient en France. "Nous recommandons aux Chinois qui arrivent en France depuis la Chine, de s'isoler à domicile pendant 14 jours. Et à ceux installés en France d'éviter les visites et les rendez-vous entre eux."