Contrôle technique des deux-roues : une mesure impossible à instaurer ?

Le Conseil d'État a donné deux mois au gouvernement (à partir du 1er juin) pour instaurer le contrôle technique des deux-roues, conformément à la réglementation européenne. La plus haute juridiction administrative avait été saisie en référé par plusieurs associations luttant pour la qualité de l'air et la sécurité routière.

Le calendrier et les modalités de la mise en place du contrôle technique, pour tous les deux-roues, devrait être précisé dans les prochains jours, a assuré le ministre des Transports Clément Beaune. Mais il semble difficile d'appliquer cette mesure dans un délai aussi court. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue dans différents centres de contrôle technique de Paris.

"Non, c'est impossible"

Dans ce petit centre de contrôle technique, les salariés s'activent sur les voitures. Pour Abdel, le chef de centre, il semble impossible d'y contrôler bientôt les deux-roues. "On ne peut pas en faire, on n'est pas équipées et il n'y a pas les conditions réunies. Il faut de la place surtout et nous n'en avons pas", déplore-t-il au micro d'Europe 1. Même son de cloche dans un centre situé de l'autre côté de la capitale. Louis, contrôleur technique, doute fortement de ce délai de deux mois. "Non, c'est impossible. Déjà, pour le moment, il n'y a aucun réseau, personne ne sait où aller. On ne connaît pas encore les lieux de formation, comment ça va se passer, ni qui pourra le faire ou non", s'interroge-t-il.

Et du côté des conducteurs de deux-roues, la mesure ne fait pas que des heureux. "C'est une arnaque un peu, c'est encore histoire de prendre des sous aux particuliers. Quand on nous empêche de circuler, on nous empêche de travailler, on nous empêche de vivre", fustige un premier parisien interrogé sur le sujet. Un autre homme temporise. "Il ne faut pas que ce soit tous les ans ni trop cher.

Mais un véhicule sur la route, il doit être en état de rouler", souligne-t-il au micro d'Europe 1. Prix, fréquence, véhicules concernés… Les modalités de ce contrôle technique restent encore inconnues. Une consultation publique devrait être lancée dans les prochains jours.