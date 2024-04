Contrôle technique des deux roues : comment sont formés les techniciens ?

REPORTAGE

Ce lundi le contrôle technique pour les motos, scooters, quads et les voiturettes ou voitures sans permis, devient obligatoire. Après la publication de l’arrêté dans le Journal Officiel en octobre dernier, la mesure entre en vigueur sans faire l’unanimité chez les motards. Pour effectuer ces milliers de contrôles, l'État prévoit un échelonnement jusqu’en 2026. Mais ceux qui sont immatriculés avant le 1er janvier 2017 devront passer ce contrôle avant la fin d’année.

Depuis octobre, les futurs contrôleurs se forment à ce nouvel exercice. Sur quatre jours, 33 heures de formation sont données : 16 heures de théorie et 17 heures de pratique. Immersion au troisième jour de cet apprentissage dans un centre Securitest à Mennecy, en Essonne.

Ne pas dépasser 50 euros

Sur le parking, quatorze professionnels suivent la formation. Pour commencer, la manipulation des véhicules. Première leçon : apprendre à conduire un deux roues sans avoir le permis moto, non obligatoire pour effectuer les contrôles. C’est le point de crispation avec les motards, Les techniciens ont 7 heures pour se faire la main sur les machines. "On fait comme hier sauf que là, c’est avec un scooter. Je vais vous le mettre comme un client va vous le ramener chez vous. On fait les cônes, aller-retour, ne vas pas trop vite", indique le formateur.

Neuf points sont à vérifier lors d’un contrôle : identification du véhicule, freinage, éclairage, pollution… Dans l’atelier, ils apprennent à faire fonctionner l’analyseur de gaz. "Tu attends… Avec le truc dedans ? Oui… Là, tu attends… Vous avez vu, hein, on vous dit tout ce qu’il y a à faire. Il n’y a rien de compliqué", explique-t-il aux futurs techniciens. Sauf pour établir le prix de ce contrôle, c’est l’un des sujets de discussion pendant la formation.

"On ne peut pas faire du contrôle à 50 euros"

L’état recommande de ne pas dépasser 50 euros. Et, pour Philippe, contrôleur technique, ce prix est dérisoire. "C’est quand même perçu un peu pour une taxe. Après, je suis patron d’un centre de contrôle, l’investissement est quand même assez lourd. On ne peut pas faire du contrôle à 50 euros. On perd de l’argent", déplore-t-il au micro d'Europe 1.

Les centres SGS ont, à ce jour, formé plus de 1.100 personnes. Autant de centres de contrôle technique qui sont prêts à accueillir les motards dès ce lundi.