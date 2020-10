Comment sont nés les plats de ramen instantanés ?

>> Tous les jours dans Historiquement vôtre, David Castello-Lopes revient sur les origines d'un objet ou d'un concept. Ce mardi, il se penche sur un plat lyophilisé inspiré de la cuisine japonaise traditionnel, et très populaire parmi les étudiants du monde entier : les ramen instantanés.

"Je ne sais pas vraiment s'il existe une nourriture plus méprisée que les plats lyophilisés. Mais, quelques fois, je rêve que je vis pendant les Trente Glorieuses, ce moment suprême de l’optimisme industriel et des plats rapides : hachis parmentier Bolino, verre de Tang, purée Mousseline... Et surtout, des nouilles ramen instantanées. Elles se présentent toujours sous la forme d’un bloc de pâtes rigides, ondulées comme une coiffure de fille des années folles. Elles sont accompagnées d’un petit sachet de sauce sèche qui, une fois que l'on a versé dessus l’eau bouillante, transforme vos nouilles neutres en plat au bœuf, au poulet, à la crevette ou aux légumes du soleil.

Une solution aux pénuries d'après-guerre

Mais d’où viennent ces nouilles instantanées ? Géographiquement, pas de piège : ça vient du Japon. Mais leur histoire est plus compliquée. Après la Seconde Guerre mondiale, au Japon comme un peu comme partout, les pénuries alimentaires sont courantes. C'est dans ce contexte que Momofuku Ando observe un jour une longue file d’attente devant un stand de nouilles dans les ruines d'Osaka. Les gens patientent car chaque portion de pâtes prend beaucoup de temps à cuire. Lui vient alors l'idée de mettre des pâtes dans de la soupe chaude, de les sécher puis de les frire très vite.

Le fait de frire les pâtes crée des petites bulles, à l’intérieur desquelles l’eau bouillante peut ensuite s’infiltrer facilement. Ce qui les fait ramollir de l’intérieur, et donc plus rapidement. C'est ainsi que naissent les plats de ramen instantanés. L’invention de Momofuku Ando est aujourd'hui l'un des plus grands succès culinaires de l’histoire.

En France, peut-être parce qu’on est un peu à cheval sur la gastronomie, on en mange en moyenne un paquet par an et par personne. Mais en Corée c’est un paquet tous les cinq jours. Momofuku Ando est ainsi devenu multimillionnaire et un musée lui est même consacré à Osaka. On y trouve une statue en bronze de lui tenant... un bol de nouilles instantanées, bien sûr."