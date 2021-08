Comment participer aux vendanges de cette année (et des autres) ?

Le vin est un des produits dont nous sommes le plus fier et que le monde entier nous envie. Alors pourquoi ne pas en apprendre plus sur ce terroir ? Quoi de mieux pour cela que de participer aux fameuses vendanges qui se tiennent au mois de septembre dans les différents domaines. Une expérience enrichissante et unique, ouverte à tous que vous pouvez réaliser dès cette année. Pour cela, on suit les conseils d'Olivier Poels pour connaître les démarches à suivre dans l'émission La Table des bons vivants sur Europe 1.

Du temps et de l'énergie

"C'est très simple pour faire les vendanges, il faut simplement du temps, un peu d'énergie ou du moins être suffisamment en bonne santé", explique Olivier Poels. "Il ne faut pas se mentir, c'est assez physique après pour le savoir-faire pas besoin de diplôme, on vous apprend sur le tas."

Pour accéder aux vendanges, il suffit de s'inscrire ou de postuler directement auprès des vignobles soit via des agences d'intérim des régions qui cultivent le vin. "Beaucoup de domaines recherchent encore des vendangeurs puisqu'avec le coronavirus même les vendangeurs étrangers - qui ne suffisent pas en temps normal - manquent à l'appel. C'est pour cela que des inscriptions sont mises en place. Vous pouvez également consulter les réseaux sociaux et vous pouvez contacter les ANPE locales ou les bureaux d'intérim."

Côté rémunération, c'est en général le SMIC qui est appliqué mais certains domaines proposent également la nourriture et le logement en sus. "Et les vendanges, c'est surtout une ambiance conviviale que l'on retrouve au moment du ban des vendanges pour célébrer la récolte et rien que pour ça, le déplacement vaut le coup."