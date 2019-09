"Comment osez-vous regarder ailleurs ?" : Greta Thunberg fustige l'inaction climatique à l'ONU

"Vous nous avez laissés tomber !" Lundi, la jeune militante du climat Greta Thunberg a interpellé les dirigeants du monde entier, réunis à l'ONU pour un sommet sur l’urgence climatique censé revigorer l’accord de Paris. La jeune suédoise a donné le ton en ouverture, blâmant sans détour les chefs d'Etat pour leur inaction.

"Des écosystèmes entiers s'effondrent, nous sommes au début d'une extinction de masse, et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent, et des contes de fées de croissance économique éternelle ? Comment osez-vous !", s'est-elle indignée. La jeune militante a encore rappelé dans son discours les faits scientifiques qui confirment le réchauffement accéléré de la planète, pointant du doigt l'absence de réaction des dirigeants qui se tenaient devant elle. "Depuis plus de 40 ans, la science est claire comme du cristal. Comment osez-vous regarder ailleurs et venir ici en prétendant que vous en faites assez ? Vous dites que vous nous entendez et que vous comprenez l’urgence mais je ne veux pas le croire", a-t-elle asséné.

>> Écoutez son discours à l'ONU (en anglais) :

WATCH: Greta Thunberg passionately shares her message to world leaders at #UNGA:



"We'll be watching you ... You'll come to us young people for hope. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words ... People are suffering. People are dying." pic.twitter.com/Z0XuVvcIXK