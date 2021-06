Vacances : ce site qui ambitionne de vous faire voyager écolo

INTERVIEW

Il ambitionne de démocratiser les vacances responsables. Avec son agence de voyages en ligne fairmoove.fr, Jean-Pierre Nadir veut placer l'écologie au cœur du choix de destination des vacances. Invité d'Europe Soir au lendemain du lancement de son site internet, le co-fondateur assure que "le tourisme est au cœur de tous les enjeux [écologiques] de notre siècle, et qu'il peut être un formidable levier".

Alors que "70% des Français ambitionnent de trouver des produits plus éco-responsables", le co-fondateur de cette agence de voyages "sélectionne tous les produits qui ont une action positive dans une démarche RSE, c'est-à-dire responsable et sociale".

Des compagnies aériennes plus responsables

Un choix qui commence dès le transport vers le lieu de villégiature. "On va privilégier des compagnies aériennes vertueuses, avec des programmes d'éco-vols, qui ont moins de roulage au sol ou un roulage green, avec des batteries électriques dans les roues" des avions, précise-t-il. L'agence de voyages cible également les vols directs, afin de lutter contre "l'hérésie des escales, dont le coût est payé par notre planète".

Et l'ambition du tourisme vert ne s'arrête pas là, car les hôtels sont également scrutés à la loupe par les 50 experts de fairmoove.fr. Ainsi l'agence en a "sélectionné 5.000" à travers le monde. Des établissements qui ont une "stratégie sur le plastique, sur l'énergie, sur le traitement des eaux, mais aussi sur le gâchis alimentaire, puisque 30% de la production alimentaire [mondiale] part à la poubelle", rappelle Jean-Pierre Nadir.

Entre "800 et 1.200 euros la semaine"

Alors que le tourisme "était construit sur un discours qui infantilisait le client", vis-à-vis des questions écologiques, Jean-Pierre Nadir veut également informer ses clients de l'impact écologique de leurs voyages. C'est pour cela qu'il a mis en place un compteur carbone sur son site. "Si vous prenez un vol pour la Grèce, c'est 600 kg d'empreinte carbone. Mais il est possible de l'absorber en plantant des arbres."

Quant au prix, fairmoove.fr se situe dans la "gamme intermédiaire", assure encore son co-fondateur. "On a des semaines dans des hôtels trois ou quatre étoiles entre 800 et 1.200 euros la semaine, transport compris." L'agence s'engage par ailleurs à rembourser la différence, si d'aventure le prix venait à baisser entre l'achat et le départ.