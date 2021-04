Comment le permis de conduire est-il apparu et est-il devenu nécessaire pour conduire ?

C'est le précieux sésame à avoir pour pouvoir circuler avec une voiture. Chaque année, des milliers de Français passent l'examen du permis de conduire. Un examen stressant, cher mais symbolisant également la liberté. Mais d'où vient le permis de conduire ? Et pourquoi est-il indispensable pour circuler avec une automobile ? David Castello-Lopes remonte, dans l’émission Historiquement Vôtre, aux origines de précieux document.

"Passer son permis de conduire est un des rituels de l'entrée dans l'âge adulte, à l'image du bac ou du vote. Mais il reste difficile à avoir et cher, d'autant qu'il n'a pas toujours été indispensable pour conduire une automobile.

Karl Benz, détenteur du premier permis de conduire

Les premières voitures font leur apparition dans les années 1880, en Europe. Plusieurs inventeurs développent leurs premières autos, mais l'un d'entre eux sort du lot : Karl Benz. Le créateur de Mercedes-Benz a été l'un des premiers à sortir une automobile. En 1885, il construit sa première voiture et l'utilise dans les rues de Mannheim, en Allemagne.

Une révolution pas toujours bien accueillie par les passants, parfois dérangés par le bruit du moteur. Pour se conformer, le fondateur de la marque allemande a rencontré les autorités de la région pour pour qu'elles lui délivrent un papier qui l'autorise officiellement à circuler dans les rues de Mannheim. Il s'agit du premier permis de conduire du monde au sens strict du terme, puisqu'il s'agissait d'un papier qui lui permettait de conduire.

1893, apparition du certificat de capacité

Le permis de circuler en poche, il n'était toujours pas possible de passer l'examen. Et c'est resté comme ça pendant un bon moment dans tous les pays où l'automobile est apparue, jusqu'à l'arrivée des premiers accidents et des premiers morts. Pour faire face à ces drames, les autorités ont décidé de mettre en place un test pour les gens qui souhaitent conduire des voitures. La première fois que c'est arrivé en France, c'était en août 1893.

Il y avait alors 1.700 voitures en France en circulation. On a instauré ce qu’on appelait le certificat de capacité, qui était une sorte de permis de conduire délivré après un examen assez simple. Pour réussir l'examen, il fallait alors savoir démarrer, s’arrêter et tourner.

Le permis de plus en plus contraignant

Peu de temps après, les automobilistes ont vu apparaitre les premières limitations de vitesse : 30 km/h en rase campagne et 20 km/h en agglomération. Face à cette restriction, un mouvement contre l’existence du certificat de capacité a émergé dans les années 1910. Pour les contestataires, le but était de compter sur la responsabilité de chacun. En cas d'accident, l'automobiliste responsable devrait alors passer devant la justice. Un argument qui n'a pas convaincu à l'époque.

Depuis, l’histoire du permis de conduire en France, comme ailleurs, a vu ce dernier devenir plus contraignant. Ainsi, en 1927 en France, on instaure le retrait de permis. En 1954, les catégories A,B,C, etc... font leur apparition. En 1992, les automobilistes voient le permis à points arriver, puis le permis probatoire pour les jeunes conducteurs en 2002. Des apparitions qui ont marqué l'histoire des automobilistes mais qui ont rendu également les routes plus sûres."