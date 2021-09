Comment la sécurité du procès du 13-Novembre va-t-elle être assurée ?

DÉCRYPTAGE

Dès mercredi, sur l'île de la Cité, le procès des attentats du 13-Novembre va générer une effervescence à la hauteur des attentes autour de ce véritable événement judiciaire. Au palais de justice de Paris, plus de 2.000 personnes, parties civiles, avocats ou encore journalistes vont suivre cette première journée d'audience. Il est impossible de savoir combien de policiers et gendarmes sont mobilisés mais les organisateurs du procès s'accordent pour dire que le palais de justice sera l'endroit le plus sécurisé de France.

Fouilles systématiques, double accès au palais de justice…

Concrètement, dès 7 heures du matin, un large périmètre de sécurité sera mis en place autour du palais de justice et tous les accès seront fermés à la circulation. Pour les piétons, qui sont nombreux dans cette zone touristique de la capitale, il faudra se soumettre à des fouilles systématiques aux abords du tribunal.

Le palais de justice lui sera séparé en deux : l'accès par le boulevard du Palais sera réservé au fonctionnement classique de la cour d'appel de Paris, où il y a en ce moment deux sessions d'assises. Pour suivre l'audience des attentats du 13-Novembre, il faudra passer par l'arrière du palais de justice. C'est le même accès pour la quasi-totalité des acteurs du dossier, les parties civiles comme les avocats.

Des accusés sous escorte

Les accusés, eux, comparaissent en partie détenus pour onze d'entre eux et seront extraits tous les jours de leur prison francilienne sous escorte. Leur cheminement au sein du tribunal a fait l'objet d'une réflexion spécifique. Pas question pour Salah Abdeslam et ses complices présumés de passer par le dépôt où attendent des accusés jugés dans d'autres affaires criminelles. Comme la salle d'audience, des cellules ont été construites spécialement pour les accusés du 13-Novembre.