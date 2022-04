Comment la neurocosmétique soigne-t-elle la peau et le moral ?

Et si les crèmes ne servaient pas uniquement à embellir la peau ? Cela fait déjà quelques années que le terme "neurocosmétique" a surgi dans l'univers de la beauté, plus précisément à la fin des années 1990. De quoi s'agit-il ? D'une cosmétique qui s'intéresse aux interactions entre les cellules de la peau et le système nerveux cutané.

Naissance de la cosmétique joyeuse

Les chercheurs ont découvert que la peau et le cerveau étaient formés en même temps au 21e jour de l'embryon. Et il y aurait donc une relation privilégiée entre notre peau et notre cerveau, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer l'expression "avoir les nerfs à fleur de peau". Les chercheurs et l'industrie cosmétique travaillent désormais sur l'analyse sensorielle en regardant ce que l'on ressent quand on applique une crème et pour produire celle qui nous procure le plus de plaisir. Et c'est, comme le dirait le président de la cosméto tech, Jean-Claude Le Joliff, la naissance de la cosmétique joyeuse.

Les crèmes activent "le circuit de la récompense"

"Quand vous allez appliquer quelque chose sur la peau, cette dernière va produire tout un tas de substances qui peuvent avoir des effets qui sont un petit peu plus lointains si vous voulez, justement en provoquant la sécrétion de certains types de substances comme ces endorphines", explique-t-il sur Europe 1. Des études ont montré que, quand on met le doigt dans un pot de crème, tout un tas de choses favorables s'allument dans la tête. C'est ce qu'on appelle globalement le circuit de la récompense. Et donc, à partir du moment où vous activez le circuit de la récompense, vous vous sentez mieux".

Des petites molécules aux propriétés relaxantes

Qu'est-ce qui peut donc nous rendre heureux dans une crème ? Ce sont les ingrédients que l'on va y ajouter comme les peptides, c'est-à-dire des petites molécules qui ont par exemple des propriétés relaxantes. Une fois dans la peau, elles vont être capables d'envoyer un message jusqu'au cerveau en passant justement par les nerfs pour relaxer notre humeur.

Des odeurs agréables pour apaiser et remonter le moral

L'odeur de la crème est aussi très importante. Les marques de cosmétiques vont utiliser des senteurs bien spécifiques qui vont produire chez nous un plaisir passager. Une euphorie qu'on peut retrouver par exemple dans les soins de la marque Decléor.

Decléor rajoute des huiles essentielles dans ses crèmes, mais pas n'importe lesquelles. Elle sélectionne des huiles qui agissent sur l'humeur, comme celles à la fleur d'oranger, très antidépressives. En aromathérapie, on retrouve également la lavande, très connue comme étant apaisante, la racine d'iris, très utilisée en parfumerie pour son effet agréable et doux. Et puis, forcément, les agrumes, un synonyme de bonne humeur. Ces crèmes nous font donc du bien au moral.

On les applique surtout le soir, parce qu'elles permettent de se coucher avec le sourire et de mieux dormir grâce à leurs vertus apaisantes.