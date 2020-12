Comment la FDJ accompagne les grands gagnants du Loto

Le plus gros gain jamais remporté par un gagnant du loto Euromillions est sur le point d’être versé. Le vainqueur du pactole de 200 millions d’euros vient en effet de se manifester il y a quelques jours. Mais propose la Française des jeux pour accompagner les millionnaires encore sous le choc d’un tel gain et éviter, peut-être, les sorties de route. L’avocat Roland Perez a expliqué cet accompagnement dimanche matin sur Europe 1.

"Crise sanitaire oblige, la FDJ ne va pas recevoir comme il se doit le gagnant des 200 millions d’euros qui avait joué en ligne le ticket gagnant. Le paiement du montant vertigineux va probablement se faire par virement. Il n’empêche qu’un accompagnement existe et est systématiquement proposé. Il n’est évidemment pas imposé à tous les gagnants des jeux de hasard proposés par la FDJ, et ce dès un million d’euros empoché.

En quoi consiste l’accompagnement et il dure combien de temps ?

Il peut durer jusqu’à 5 années et se compose de près d’une quinzaine d'ateliers proposés aux gagnants, autour de la gestion, de la fiscalité, du droit bien sûr. Ce sont des fiscalistes, des professionnels de la finance comme d’anciens banquiers. Mais il y a aussi des psychologues et des coachs qui proposent leurs services pour un accompagnement mental du nouveau statut de riche des gagnants, et comment assumer ce nouveau statut et ses relations aux autres.

Rien n’est laisser au hasard pour accompagner ces gagnants dont la vie va être, vraisemblablement, bouleversée. Il y a aussi des festivités organisées et proposées aux gagnants dits "Gold" (plus de 5 millions d’euros de gains).

La FDJ organise parfois même des rencontres de grands gagnants ?

Une journée par an est dédiée au rassemblement des gagnants en France et à l’étranger, pour qu’un échange convivial puisse se faire entre les nouveaux et les anciens gagnants. Il y a même un cercle de parrains qui a été mis en place. Il faut vraiment que les nouveaux gagnants gardent la tête froide en profitant de l’expérience de leurs ainés plongés dans la même situation des années avant eux.

Tout cela est-il payant ?

Les ateliers sont gratuits. En revanche, les déplacements et hébergements restent à la charge des participants. Et sachez que près de 50% des gagnants y participent volontiers."