SEXO - Comment demander plus de tendresse à mon "sexfriend" sans lui faire peur ?

Chaque jour dans Sans rendez-vous sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à la question d'un auditeur.

La question de Natasha

Je fréquente un garçon depuis quelques semaines, c’est davantage un "sexfriend", nous nous voyons uniquement pour le plaisir sexuel entre deux célibataires. Néanmoins, j’ai remarqué qu’à chaque fois que nous faisions l’amour, il partait directement sous la douche. Je sais bien que nous ne sommes pas en couple mais un minimum de tendresse, un petit câlin après l’amour par exemple, j’apprécierais. Qu’en pensez-vous ?

La réponse de Catherine Blanc

C'est intéressant car aujourd'hui, ce n'est pas la sexualité qui semble être la chose la plus intime. L'expression de ses émotions, de son attachement et de son amour est paradoxalement devenue quelque chose de très impudique. On dirait que certains, pour développer considérablement la liberté de leur sexualité, camouflent en contrepartie ce qui serait plus intime, c'est-à-dire leurs émotions. On sait pourtant que ce qui fait l'intérêt de la sexualité, ce n'est pas simplement de frotter nos corps les uns contre les autres. C'est aussi ce que cela va engendrer d'autres qu'une simple confrontation des corps.

Y a-t-il une explication physiologique à ce phénomène ?

Il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon au moment de l'éjaculation, de cette décharge qui peut entraîner l'assoupissement. L'homme en question file sous la douche pour stopper peut-être ce procédé. Il y a un besoin de contrôle pour l'homme à ce moment-là. Dans une relation, il n'y a pas cette peur de s'endormir et ce besoin de contrôle car on est en confiance avec l'autre.

Comment échanger avec son partenaire sans malentendu ?

Pour faire comprendre à son partenaire qu'elle souhaite plus de tendresse, sans pour autant outrepasser leur relation basée uniquement sur le sexe, Natasha peut tout simplement lui dire en lui faisant comprendre que plus de tendresse ne l'emprisonnerait pas dans une relation sérieuse. Relation qu'elle ne souhaite pas de toute façon malgré son ambivalence.