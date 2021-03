Comment cuisiner un bon boeuf Wellington, fleuron de la gastronomie anglaise ?

Attention, élément rare ! Le bœuf Wellington est l’un des (rares) démenti à la légende qui prétend que les Anglais n’ont rien apporté de valable à la cuisine. Ce plat traditionnel de bœuf en croûte a été amélioré et baptisé par le Duc de Wellington, fin gourmet, amateur de viande, de champignon et de truffes. La recette s’inspire évidemment du bœuf en croûte à la française, mais après 1815 et la défaite de Napoléon à Waterloo, il est de bon ton de mettre en avant les spécialités culinaires anglaises.

La recette du boeuf Wellington Ingrédients pour 4 personnes - 1 filet de bœuf de 1 kg

- 500 g de champignons de Paris

- 2 échalotes

- 1 pâte feuilletée

- 1 œuf Les étapes de la recette 1. Couper les champignons et les échalotes en petits cubes 2. Les faire revenir dans du beurre et bien les dessécher 3. Colorer le filet de bœuf dans du beurre et l’enrober des champignons et échalotes 4. Rouler le tout dans un pâte feuilletée bien serrée 5. Badigeonner avec de l’œuf battu 6. Cuire 20 min à 200 degrés