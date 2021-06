Comment cuisiner facilement la rose ?

Non, vous ne rêvez pas : la rose se cuisine bel et bien. Elle apporte à nos plats un goût léger et sophistiqué très simplement. Autre atout ? Sa couleur, qui illumine nos assiettes, de quoi surprendre ses invités. Et si vous n'êtes pas le champion des fourneaux, pas de panique, Olivier Poels nous donne ses astuces pour cuisiner avec brio et simplicité cette dernière dans l'émission de Philippe Vandel, Culture Médias, sur Europe 1.

Fleur comestible

Tout comme pour les champignons, on ne mange pas des fleurs à l'aveugle car toutes ne sont pas comestibles. On n'hésite donc pas à se renseigner auprès de son pharmacien avant de les cuisiner en cas de doute. En revanche, "pour les roses, il n'y a pas de danger car elles sont toutes comestibles", explique Olivier Poels. "La seule chose dont il faut se méfier, c'est si elles ont été traitées avec des produits chimiques comme pour les fruits et les légumes."

Crue ou cuite ?

"Les pétales de roses se consomment aussi bien crus que cuits", indique le chroniqueur. Un autre argument qui fait de la rose une fleur facile à cuisiner : "On peut les consommer crus sur une tarte ou dans une salade. Vous pouvez également réaliser des infusions avec. Et enfin, les cuire. Pour cela, je vais vous donner une recette toute simple, celle des pétales de rose cristallisés. Pour cela, vous passez les pétales dans un blanc d'œuf. Vous les saupoudrez de sucre, vous les laissez sécher dans un four à 40 - 45°C pendant trois heures et vous allez avoir des petits pétales de rose cristallisés qui vont croquer." Un délice qui permet de recycler avec gourmandise les bouquets de la fête des mères !

Et si vous êtes convaincu par l'utilisation des fleurs en cuisine, vous pouvez aller plus loin avec les géraniums en infusion ou encore avec les fleurs de courgettes. Un champ des possibles s'ouvre littéralement à vous.