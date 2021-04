Comment bien préparer les spätzle, ces pâtes aux œufs originaires d'Allemagne ?

Spécialité de la cuisine alsacienne, les spätzle seraient en fait nées à Stuttgart. Elle sont aujourd'hui très populaires dans le sud de l’Allemagne, le Nord de l’Italie, en Suisse et dans l'Est de la France. Le nom de ces pâtes un peu particulières signifie "moineau" : les spätzle ont une forme dans l’assiette qui peut évoquer le nid cet oiseau. En Franche-Comté, on les connaît aussi sous le nom familier de "guilles d'âne".

Double cuisson

Il s’agit en réalité de pâtes constituées de farine de blé, d’œufs et d’un peu d’eau. Les spätzle sont plus "humides" que les pâtes, ce qui les rend plus fragiles et impossibles à étaler. On les prépare généralement en "double cuisson", une première fois dans l’eau et une seconde dans du beurre pour les faire rissoler. C'est cela qui leur donne un goût caractéristique.