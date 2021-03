Comment Alixe Bornon a rendu la pâtisserie accessible aux diabétiques

Le Congrès national de la Société francophone du diabète s'ouvre lundi à Strasbourg. Un rendez-vous important puisque selon le Centre européen d'étude du diabète, plus de 4,5 millions de Français étaient touchés par la maladie en 2019. Interdiction donc de manger trop de sucre pour ceux qui en souffrent, comme Alixe Bornon. Mais celle qui est aujourd'hui pâtissière a décidé de révolutionner les recettes françaises pour rendre accessibles les entremets, chocolats et biscuits aux diabétiques.

Des pâtisseries "très gourmandes"

"J'ai complètement changé les recettes", s'exclame Alixe Bornon au micro d'Europe 1. Pour adapter les classiques de la pâtisserie française aux personnes diabétiques au sein de ses deux boutiques parisiennes, elle a dû redoubler d'inventivité. "J'ai enlevé les deux aliments majeurs de la pâtisserie qui font monter le taux glycémique : le sucre, donc la saccharose, et la farine de blé blanche, très raffinée, qui créée une montée du taux de sucre très rapide. Et je les ai remplacés, par des farines alternatives, comme des farines de lupin, une légumineuse. Pour la saccharose, il existe le sucre de coco et des sucres naturels issus des plantes", explique-t-elle.

>> Retrouvez la matinale du jour en replay et en podcast ici

Pourtant cette pâtissière l'assure, le goût reste presque le même : "c'est là que la magie s'opère"', glisse Alixe Bornon. Elle admet néanmoins que "l'on sent que c'est moins sucré" même si ses pâtisseries restent "très gourmandes". Tout comme son gâteau préféré, qu'elle a recréé : le Paris-Brest. "Habituellement, ce n'est pas le dessert le moins sucré et le mois gras. Mais j'ai réussi à créer une recette, justement, qui n'altère pas la glycémie. Ça a été beaucoup de recherche et développement", avoue-t-elle .

Le diabète, "c'est de l'autosurveillance en permanence"

Ce qui anime chaque jour cette pâtissière est de pouvoir offrir des entremets, des chocolats mais aussi des glaces aux personnes diabétiques ou à celles qui veulent se faire plaisir sainement. Et ce aussi car Alixe Bornon est atteinte de diabète depuis l'âge de 13 ans. Ces privations quotidiennes, elle ne voulait plus les vivre. "C'est de l'autosurveillance en permanence, chaque seconde, chaque instant. La nuit, le jour. Et ça ne s'arrête jamais. C'est une maladie qu'on soigne, le diabète, mais qu'on ne guérit pas", confie-t-elle sur sa maladie.

"C'est le fléau, la maladie du 21ème siècle", clame Alixe Bornon. Pour vivre avec sa maladie, elle est contrainte de se faire des piqûres d'insuline entre six et huit fois par jour. Alors elle a souhaité apporter un peu de soulagement dans la vie des diabétiques. Et elle espère pouvoir bientôt le faire dans toute la France, voire même à l'international.