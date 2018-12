Combat de Booba contre Kaaris : "Tout ça, au fond, c'est commercial"

La dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était en octobre, au tribunal, où ils étaient jugés pour avoir saccagé un duty free de l'aéroport d'Orly en s'affrontant à coups de parfums détaxés. Les rappeurs Booba et Kaaris vont-ils se retrouver sur un ring de boxe ? C'est en tout cas ce que le premier a proposé, mardi, au second, qui a accepté le principe. Le tout, devant des fans amusés mais pas dupes.

"J'aime les deux", témoigne l'un d'eux au micro d'Europe 1. "Booba a toujours cette image de celui qui veut chercher un peu l'adversaire. Donc ça donne envie, ça nous fait rire. Mais je pense que tout ça, au fond, c'est commercial. Il sait très bien que s'il fait un combat, qu'il gagne ou qu'il perde, il y a du buzz, de l'argent. Au bout d'un moment, il faudrait qu'ils grandissent. Les gars, vous avez 40 ans !"

"Autre chose à faire avec mon argent". Le public fidèle de leurs concerts est-il prêt à se retrouver autour d'un ring ? "Tous les gars de cité attendent ça", tranche un jeune homme. "Je pense qu'il y aura beaucoup de monde." Pour une autre fan de rap, "ce n'est pas important au point d'aller le voir. Je ne dépense pas d'argent pour aller voir deux personnes qui se battent", tranche-t-elle. Vraiment ? "Bon, si c'est 10 euros, vraiment 10 ou 15 euros, allez, j'irai. Mais plus, non, j'ai autre chose à faire avec mon argent."

Les paris sont ouverts. Quoi qu'il en soit, les paris vont déjà bon train. Le site Winamax donne Booba vainqueur à 1,60 contre 1, contre Kaaris à 2,25. Léger avantage pour le duc de Boulogne aussi sur Unibet. Le tout, assez peu sérieusement, puisque le lien donné par Winamax pour parier renvoie en réalité... vers une vidéo de South Park intitulée "combat d'infirmes".

Les cotes pour Booba VS Kaaris sont disponibles !



Pariez sur le match ➡️ https://t.co/0b55q3yp54pic.twitter.com/SS73IRdM6C — Winamax Sport (@WinamaxSport) 25 décembre 2018

Les internautes, eux, prennent le sujet bien plus à cœur. Pour Theo sur Twitter, c'est le "combat du siècle" qui s'annonce.

Qui m’achète une place pour le combat du siècle ? Booba vs kaaris — Theo Alias Denden (@thdeniis) 25 décembre 2018

Magrobi, lui, parie que "Kaaris va détruire Booba".

kaaris il vas détruire booba — Magrobi (@ilyes_magribi) 25 décembre 2018

"Filmez bien, c'est tout ce que je vous demande". Sur Instagram, où les rappeurs se répondent (et s'insultent) à coups de vidéos et de posts assassins, chaque post suscite des centaines de commentaires de fans plus ou moins excités, plus ou moins affligés. "Kaaris va te démolir ton sale visage de chèvre", écrit un internaute. "Kaaris fait le beau mais le jour J, il va pleurer sa grand-mère", répond un autre. Il est néanmoins un point sur lequel tout le monde s'accorde : la nécessité de filmer correctement le combat de boxe si celui-ci devait avoir lieu. La piètre qualité des vidéos de la baston dans le duty free d'Orly en avait déçu plus d'un. "Filmez bien, c'est tout ce que je vous demande", résume Chica sur Twitter.