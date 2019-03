Clôture de l'enquête pour la béatification du père Hamel : "C'est un jour d'aboutissement"

RÉACTION

C'est une étape importante dans le processus de béatification du père Jacques Hamel. Le 26 juillet 2016, le prêtre était assassiné dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray près de Rouen, par deux terroristes se réclamant de Daesh. Près de trois ans plus tard, le tribunal ecclésiastique a bouclé une enquête minutieuse afin d'accélérer le processus de béatification. Le dossier est remis samedi à Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen et sera transmis en avril au Vatican.

"C'est un jour d'aboutissement", se réjouit sur Europe 1, le père Paul Vigouroux postulateur de la procédure de béatification du père Jacques Hamel. Celui qui est également curé de paroisse et chancelier du diocèse de Rouen confie son "soulagement d’avoir accompli" ce travail.

11.500 pages d'auditions et de documents. Le dossier, qui compte plus de 11.500 pages comprend notamment "des auditions de témoins du drame, de la famille, de personnes qui ont connu le père Hamel" : "On a eu également une grande partie de collecte, des homélies, des photos, des souvenirs autour du père Hamel pour constituer un dossier."

Mgr Lebrun a indiqué qu'il portera lui-même en avril au Vatican les documents consignés dans l'enquête. Ces documents seront remis à la congrégation pour la cause des Saints, chargée de poursuivre l'instruction. Il reviendra ensuite au pape François, après étude du dossier et à l'issue d'une procédure très codifiée, de reconnaître, ou non, le Père Hamel comme "bienheureux". La décision du pape ne sera pas connue, au minimum, avant deux ans, selon l'archevêque.

"Encore beaucoup de douleur." "Dans la famille, parmi les amis, il y a encore beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance", confie le père Paul Vigouroux. Selon lui, cette enquête "a un petit peu ravivé des souvenirs douloureux". "Mais il y a quand même cette espérance qui est là, que l’on va essayer d’aboutir à un beau message, un message d’amour, de pardon et d’accueil de l’autre."

Le procès en béatification du père Jacques Hamel avait été ouvert en avril 2017 après que le pape François, ému par cet assassinat d'un homme prônant la paix et le dialogue inter-religieux, avait exceptionnellement accepté, à l'automne 2016, de raccourcir le délai avant l'ouverture, habituellement fixé à cinq ans après le décès.