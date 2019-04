Climat : Greta Thunberg a rencontré le pape François

La jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg et le pape François se sont brièvement rencontrés mercredi au Vatican, à l'issue de l'audience générale du souverain pontife. "Le Saint Père a remercié et encouragé Greta Thunberg pour son engagement en faveur de la défense de l'environnement", a déclaré le porte-parole du Vatican Alessandro Gisotti. Tous deux se sont serrés la main et la jeune Suédoise de 16 ans a elle aussi remercié le pape "pour ses efforts en faveur de la défense" de la planète avec son encyclique "Laudato si" consacrée à ce thème.

"J'ai rencontré aujourd'hui le pape François. Je l'ai remercié car il parle clairement de la crise climatique. Il m'a dit de poursuivre" mon engagement, a écrit Greta Thunberg sur Facebook. Traditionnellement après chaque audience générale, le pape rencontre quelques dizaines de personnes avec lesquelles il échange quelques mots, comme il l'a fait mercredi avec Greta Thunberg.

Les politiciens européens doivent "agir maintenant, car il n'y a pas beaucoup de temps"

La jeune Suédoise doit être reçue jeudi par des responsables politiques italiens et participer vendredi à Rome à une manifestation en faveur de la protection de l'environnement organisée par de jeunes Italiens qui suivent son exemple.

Greta Thunberg a servi d'inspiration à des milliers de jeunes en Europe qui ont battu le pavé ces dernières semaines pour alerter sur l'urgence de lutter contre les dérèglements climatiques.

Les politiciens européens doivent "agir maintenant, car il n'y a pas beaucoup de temps", a ainsi déclaré mardi devant le Parlement européen la lycéenne, instigatrice de la "grève de l'école pour le climat", qu'elle avait commencée seule devant le Parlement suédois.