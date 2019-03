Faire renaître des forêts, ou comment lutter contre le réchauffement climatique

Chaque année, pendant tout le mois de mars, une grande campagne est menée en France pour sensibiliser sur l'importance des forêts pour le climat, la biodiversité ou encore le développement économique. Depuis jeudi, 10.000 arbres sont ainsi en train d'être replantés à Voinsles, en Seine-et-Marne. Objectif : faire renaître une forêt.

Des chênes et des arbres fruitiers pour plus de diversité. Celle-ci, comme 75% des forêts françaises, appartient à un propriétaire privé. Seulement, une partie des frênes qui la constituaient ne se régénéraient plus, à cause d'une maladie, la chalarose. Il faut donc couper les frênes malades et les remplacer par des chênes encore intacts. Des chênes, mais aussi des arbres fruitiers, afin d'abriter la plus grande diversité possible. Car une forêt en bonne santé apporte énormément de bénéfices.

Un service rendu à la collectivité. "Financer une forêt, ce n'est pas financer des arbres qui seront coupés uniquement, mais financer l'ensemble des services qui seront rendus par la forêt à la collectivité", explique sur Europe 1 Stéphane Hallaire, le président de Reforest'action, l'entreprise chargée de replanter ces 10.000 arbres.

10.000 arbres, soit 50 tonnes de CO2. "Cette forêt que l'on plante va nous permettre de stocker 50 tonnes de CO2 pendant la période de croissance des arbres, de recréer un écosystème forestier, de purifier l'air, de filtrer l'eau…", énumère-t-il. Et de générer l'équivalent de 4.000 mois d'oxygène. La forêt, expliquent les experts, est en effet le meilleur outil pour agir contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité.