Classement Speak & Act : les écoles à intégrer en 2023

La rédaction d'Europe 1 n'a pas participé à la rédaction de cet article

Les parents jouent un rôle important dans l’orientation de leurs enfants et notamment sur le choix de l’école ou université à intégrer. Comment faire pour accompagner ces étudiants et ces parents qui peuvent parfois être totalement perdus au regard du nombre d’écoles et de formations disponibles. Bonne nouvelle ! Speak & Act, au travers de ses classements et labels RSE oriente les étudiants vers la bonne école en valorisant les établissements offrant la meilleure expérience étudiante et ayant la meilleure réputation auprès des recruteurs et professionnels.

Lors de son évènement spécial du 9 mars dernier, Speak & Act a présenté les écoles ayant obtenu le label RSE Best School Experience – Happiness Barometer pour l’année 2023 au côté de Bouygues Construction et MillerKnoll. Plusieurs centaines d’écoles ont, pour cette 5ème édition, obtenu le précieux label RSE de Speak & Act. Retrouvez les écoles labellisées dans le nouveau Guide d’Orientation des écoles où il fait bon étudier de Speak & Act.

Un classement transparent et 100% participatif

Les classements et labels école de Speak & Act, ont pour mission d’orienter les étudiants dans le choix de leur école, notamment sur la question de l’expérience étudiante, de l’insertion professionnelle et de la réputation employeur.

Speak & Act met à la disposition des étudiants deux classements afin de leur apporter toutes les réponses nécessaires à leur bonne orientation :

- Le classement et label Best Employer Experience qui est exclusivement fondé sur les avis des tuteurs et recruteurs afin de déterminer les écoles ayant la meilleure réputation auprès des employeurs.

- Le classement et label Best School Experience qui est exclusivement fondé sur les avis des étudiants afin de valoriser les écoles qui offrent la meilleure expérience étudiante.

Des étudiants particulièrement heureux en 2023

Selon les résultats de 2023, les étudiants sont particulièrement satisfaits des efforts de leur école pour leur offrir la meilleure expérience étudiante possible, notamment en investissant massivement dans les moyens humains mais aussi les installations. D’après Niels Tatem, fondateur de Speak & Act, "la crise sanitaire nous a rappelé combien la qualité des infrastructures et des locaux est important dans l’expérience étudiante et dans le bon apprentissage des étudiants. Par-delà le sujet de la qualité des locaux, se posent les questions des conditions d’apprentissage, du bien-être des étudiants et de leur capacité à se concentrer en cours. Des locaux bien entretenus, spacieux et lumineux peuvent contribuer à un environnement d'apprentissage positif. Par conséquent les écoles doivent accélérer leur transformation afin qu’elles soient le plus adaptées possible aux besoins des étudiants, notamment avec la promotion d’équipements de technologie de pointe et des espaces de travail collaboratifs pour soutenir l'apprentissage en groupe."

Toutefois, cela n’est pas la seule leçon de la crise sanitaire. En effet, repenser le modèle éducatif revient également à revoir ses interactions avec l’ensemble de ses parties prenantes que ce soit en conservant une taille humaine, un esprit de famille ou un fort ancrage territorial. Ainsi, comme le souligne Loïc HARRIET, Directeur Général de l’ESC Pau, l’implémentation territoriale et l’esprit familial est au cœur de l’ADN de leur école. Selon lui "de grandes ambitions commencent par penser localement. L’ESC Pau est une école ancrée sur son territoire, un véritable pivot entre les différentes parties prenantes, pour un enseignement plus humain, plus spécifique et plus solide. Elle souhaite proposer une expérience étudiante imprégnée de la culture locale, tant en termes de contenus pédagogiques que d’activités extra-scolaires. C’est de cette manière que nos étudiants deviendront des managers performants, humains, et épanouis."

Crédit image : Pexel

Découvrez les écoles labellisées Best School Experience – Happiness Barometer 2023 offrant la meilleure expérience étudiante :

Écoles de commerce

Institut Mines-Télécom Business School – BSB – ESSCA School of Management – Excelia Business School – EM Normandie Business School – ISC Paris - Campus Orléans – ESC Pau BS

Écoles d’ingénieurs

ESTIA – Mines Paris - PSL – Esaip – CentraleSupélec – UniLaSalle – École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB) – Efrei – EPF – Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris – Ecole Supérieure du Génie – ESME – ESEO – ESIGELEC – École supérieure de fonderie et de forge – ISTOM – Polytech Nice Sophia – ESTACA – Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz

Écoles de management spécialisées et CFA

IGEFI – CFA IGS – CIEFA – IFAG – Ecole de Design La Fontaine – ENIGMA – ESC COMPIEGNE – EMD Business School – IFCV – IEQT – EMCD Paris – Ada Tech School - CFA Promotrans Toulouse – PÔLE 3D – AKALIS - COLLÈGE DE PARIS – CFA CODIS – École de Psychologues Praticiens – ICL – IDRAC Business School – ESAIL – SUP’DE COM

– IEFT – Ecole 3A – IET – ILERI – ESUP - Excelia Tourism School – Excelia Digital School – BESIGN School – CEFAM – ESTHUA – STUDIO BERÇOT – Crealise x Digital College Réunion – ISTC – IC FOR MODELS – EscaT – Interactive Art & Design – Supinfogame Rubika – EPSI – ISD Rubika – Ecole de Savignac – IHEDREA – Ecole Européenne d’Intelligence Economique – European Communication School Angoulême – Supdeweb Angoulême – WIS – ISCAE Business School – COM'Institute – ESPIM – ISCOD – HYBRIA – Viva Mundi – EKLYA School of Business – CFA Isifa Plus Values – Rocket School – FormaDKlé – CFA Promotrans Tours – Sup de Création - OMNES EDUCATION – École PMN

La mission de Speak & Act : orienter et accompagner les étudiants vers la bonne école correspondant à leurs attentes

Si vous êtes étudiant et à la recherche de votre prochaine formation ou école, téléchargez gratuitement le Premier Guide d’Orientation des écoles où il fait bon étudier sur speaknact.fr. Le Guide de Speak & Act vous permettra d’identifier les formations et conditions d’admission des écoles labellisées Best School Experience – Happiness Barometer 2023 suite aux retours d’expérience des étudiants.