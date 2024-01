Classement 2024 : les écoles recommandées par les étudiants

SPONSORISÉ

Ce classement, publié aujourd'hui sur Europe1, met en lumière les écoles et universités offrant la meilleure expérience étudiante, basé sur les retours et les avis des étudiants eux-mêmes. L'importance de l'expérience étudiante, période cruciale de la vie, est au cœur de cette étude, qui vise à identifier les établissements où il fait non seulement bon étudier, mais également vivre. Speak & Act, à travers ce label RSE Best School Experience – Happiness Barometer, reconnaît ainsi les écoles qui se démarquent par la qualité de leur environnement éducatif et leur capacité à favoriser le bien-être et le bonheur de leurs étudiants.

Avec cette publication, Speak & Act continue d'illustrer son engagement envers l'amélioration de l'expérience étudiante et offre un aperçu précieux des écoles préférées des étudiants en 2024, établissant un standard d'excellence dans le monde de l'enseignement supérieur.

L’expérience étudiante, un enjeu hautement stratégique pour les écoles et universités en France

L'expérience étudiante va bien au-delà de l'acquisition de connaissances en classe. C'est un ensemble d'opportunités, d'interactions et d'environnements qui contribuent à la croissance personnelle et professionnelle des étudiants. Elle joue un rôle essentiel dans la rétention des étudiants, l'attraction de nouveaux talents et le développement de la réputation d'une école ou d'une université. Comme le souligne Niels Tatem, fondateur de Speak & Act, "Le nombre d'établissements d'enseignement ne cesse d'augmenter, ce qui entraîne une concurrence intense pour attirer des étudiants de qualité. Dans cet environnement compétitif, l'expérience étudiante peut faire la différence entre une école qui prospère et une école qui lutte pour survivre. Par conséquent, les écoles qui investissent dans une expérience étudiante de qualité se démarquent. Les étudiants et leurs parents recherchent des écoles qui offrent plus qu'une simple éducation académique. Ils veulent une expérience complète qui les prépare à la vie et les enrichit sur le plan personnel."

Ainsi, une expérience étudiante positive attire naturellement les étudiants. Le bouche-à-oreille positif, les témoignages d'anciens élèves satisfaits et les évaluations en ligne favorables sont autant de facteurs qui incitent de nouveaux étudiants à choisir une école. Et pour cause, il ressort de la dernière enquête du classement et label RSE Best School Experience – Happiness Barometer de Speak & Act que 79% des étudiants souhaitent recommander leur école pour l’année 2024. Aujourd'hui plus que jamais, les écoles et universités se doivent de prendre en considération la question de l’expérience étudiante, comme étant un enjeu hautement stratégique. Selon Adrien Ledoux, CEO de JobTeaser et partenaire du label Best

School Experience – Happiness Barometer de Speak & Act, "Dans un paysage éducatif en constante évolution, répondre aux attentes claires des jeunes est aujourd'hui une composante essentielle de la stratégie des écoles et universités."

L’enjeu de la RSE pour les écoles et universités

Dans l'ère moderne de l'éducation, l'engagement dans une démarche RSE est devenu un facteur clé pour les institutions académiques visant à attirer la nouvelle génération de talents. Les étudiants, désireux de trouver un sens au-delà des salles de classe, privilégient les écoles alignées sur leurs valeurs de durabilité et de responsabilité sociale.

Certaines écoles connaissent des taux de satisfaction élevés concernant les démarches RSE entreprises. C’est notamment le cas de l’ENIB dont les étudiants sont satisfaits à hauteur de 94% des actions RSE mises en place par leur école. Selon Alexis Michel, Directeur de l’ENIB, "notre école a fait de la RSE un élément central de sa signature pédagogique et plus largement de son projet d'établissement. Les transitions socio-écologiques, les questions éthiques, ont pris place dans les enseignements depuis près de quinze ans. La pédagogie, qui valorise l'engagement, le service à la communauté et l'interdisciplinarité, sert cette ambition. L'accueil des publics éloignés de l'ingénierie, l'ouverture à toutes les diversités, l'épanouissement personnel et l'égalité des chances organisent la vie du campus au quotidien. Les autres grandes fonctions de l'école intègrent de manière tangible les enjeux DDRS (ex-diminution des Gaz à effet de serre et des consommations de fluides de près de 50% depuis plus d'une dizaine d'années) grâce à ses initiatives propres ou en participant à celles des collectivités. Le virage s'opère désormais dans les activités de recherche, en s'appuyant sur les compétences de nos partenaires et les dynamiques portées par les sciences et technologies marines brestoises qui ont un rayonnement mondial. Nos étudiants perçoivent ces différents engagements et les plébiscitent."

Quelles sont les écoles préférées des étudiants pour l’année 2024 selon Speak & Act ?

Des établissements tels que l'emlyon business school et Excelia Business School se sont imposés comme des choix de prédilection dans le secteur des écoles de commerce, selon les étudiants. Pour les écoles d'ingénieurs, l'ESTIA se distingue en conservant sa place de leader, suivie de près par des noms de prestige comme Télécom Paris et Mines Paris – PSL.

L'enquête Best School Experience – Happiness Barometer 2024, ayant recueilli les avis d'étudiants de plus de 700 institutions, met en lumière ces écoles pour la qualité exceptionnelle de leur expérienceéducative. Ces résultats dressent un panorama des meilleures institutions pour un parcours d'étude enrichissant.

Écoles de commerce

emlyon business school – Excelia Business School – Groupe ISC Paris - Campus Orléans BSB – EM Normandie – ESSCA School of Management – IDRAC Business School – éklore-ed School of Management

Écoles d’ingénieurs

ESTIA – Télécom Paris – Mines Paris - PSL – École nationale d'ingénieurs de Brest – UniLaSalle – EFREI Paris Panthéon-Assas Université – ECAM-EPMI, Grande École d’ingénieur.e.s généraliste – EPF Engineering School – Esaip, Ecole d’Ingénieurs – IMT Mines Albi – ESIGELEC – École Supérieure de Fonderie et de Forge – ISEN Méditerranée – Grenoble INP - Pagora

Écoles de management, spécialisées et CFA

ISCAE Business School – A3FA – NBS France – ICL – UFIP Business School – IFAG - Ecole de management – AKALIS - COLLÈGE DE PARIS – IHEDREA l’école de l’agri et de l’agro management – ETS école européenne – ESUP - Actual Business School – iSCOD – CAMPUS INTERNATIONAL RIERA – Green Management School – ESI Business School – IET - Institut des métiers de l’Environnement et de la Transition écologique – 3A – IC

FOR MODELS – Paris School of Luxury – Com'Institute – MAXWELL LEADERSHIP® – Excelia Digital Communication School – PSTC - Paris School of Tourism and Communication – IEJ Paris – Digital College – HEJ MONTPELLIER – ECS Paris – SUP’DE COM – Excelia Tourism School – IEFT – Paris School of Sports – IGEFI – ILERI – ESAIL – GARTI – ESPIM – lycée la Tourrache – ESMA – École Supérieure de Design de Troyes – CinéCréatis – SUPDEPROD – Suptertiaire Immobilier – École de Psychologues Praticiens – CFA IGS – CIEFA – Isifa Plus Values – Cyber Management School – IRIS : Ecole supérieure d’informatique – ENIGMA – UFITECH – IA School – SUPDEWEB – Ecole PMN – WIS - L’école [tech] de l’expertise digitale – EPSI - L’école d’ingénierie informatique – Viva Mundi, l’école de langues pour apprendre le monde – IFTE IDF – IAE de Brest

Découvrez le 1er guide d’orientation des écoles où il fait bon étudier

