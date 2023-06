Classement 2023 : les entreprises où il fait bon travailler

SPONSORISÉ

Speak & Act, comme chaque année, mène des enquêtes auprès de plusieurs centaines d’entreprises et collecte, publie plusieurs dizaines de milliers d’avis, permettant d’établir un certain nombre de constats et surtout de définir les tendances de demain.

La RSE plus que jamais au centre des attentions des DRH

La RSE englobe un large éventail d'initiatives visant à promouvoir le développement durable, à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux, ainsi qu'à adopter des pratiques éthiques dans leurs activités. La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) est devenue un enjeu majeur dans le monde professionnel. Les entreprises qui intègrent la RSE à leur stratégie globale bénéficient d'un avantage concurrentiel significatif, notamment en termes d'attractivité pour attirer les meilleurs talents et démontrent leur volonté de contribuer positivement à la société et à l'environnement.

En effet, de nos jours, les candidats et les collaborateurs sont de plus en plus sensibles aux valeurs et aux actions des entreprises dans lesquelles ils envisagent de travailler. Ainsi les entreprises qui intègrent la RSE dans leur culture d'entreprise et qui la mettent en pratique bénéficient d'une image positive et d'une réputation solide. Cela crée un attrait pour les talents les plus qualifiés, qui cherchent à s'associer à des entreprises engagées et éthiques. Selon Niels Tatem, fondateur de Speak & Act, "la démarche RSE au sein des entreprises est pour les jeunes générations le témoignage d'un engagement qui va au-delà du profit, et qui tend davantage vers une contribution positive à la société et à l'environnement. Elle représente l'expression d'une conscience collective et l'ambition d'un avenir durable. C’est un engagement envers la durabilité, l'équité et la diversité, reflétant ainsi leur vision d'un monde meilleur. L'importance de la RSE pour eux, n'est donc pas seulement une question d'éthique, mais un élément clé de leur motivation et de leur engagement professionnel."

Établir un environnement de travail agréable et un climat de confiance

En 2023, la question de l’environnement de travail prend une dimension encore plus significative notamment concernant l’enjeu de fidélisation et d’engagement des collaborateurs. Les employés recherchent des conditions de travail qui vont au-delà de la simple rémunération et qui leur permettent de s'épanouir professionnellement et personnellement.

Il ressort de la dernière enquête Best Workplace Experience – Happiness Barometer de Speak & Act que les collaborateurs attendent de leur entreprise la mise en place d’un climat de

confiance, renforçant le sentiment d’appartenance des employés à leur employeur mais également les sentiments de liberté et de sécurité pour exprimer leurs idées, poser des questions et prendre des initiatives. Une culture d'ouverture et de transparence qu’encourage le climat de confiance et qui permet par la même occasion de favoriser la collaboration au sein des équipes.

La bienveillance est devenue le maître-mot des directions des ressources humaines et des nouvelles méthodes de management qui visent à insérer les collaborateurs dans un climat de confiance mutuelle avec son manager. Il n’est donc pas étonnant de constater que le taux de satisfaction atteint donc 80% sur la thématique de la confiance envers leur management par les collaborateurs interrogés. Chez Milleis Banque Privée, le taux de satisfaction liée à la confiance des collaborateurs envers le management atteint 78%, suite aux résultats de l’enquête 2023. Selon Viviane Baral, Directrice des Ressources Humaines de Milleis Banque Privée : "Nous sommes particulièrement attentif à instaurer une relation de confiance mutuelle entre ses collaborateurs et son management. Ce taux de satisfaction démontre que nos efforts pour créer un environnement de travail sain et transparent portent leurs fruits. Cela confirme également que nous sommes à l’écoute de nos collaborateurs et mettons en place les bonnes pratiques et les outils nécessaires pour répondre à leurs besoins. Nous sommes fiers de cette reconnaissance et cela nous encourage à poursuivre notre engagement pour le bien-être de tous nos collaborateurs."

Découvrez ci-dessous les entreprises figurant comme les meilleurs employeurs sur l’expérience collaborateur et candidat pour l’année 2023.

Crédit image : pexel

Les entreprises préférées des candidats :

Partoo – Planity – LCL – Capgemini Invent – Milleis Banque Privée – Eurex – FM Logistic – Yeets – KISIO – SYNVANCE

Les employeurs préférés des collaborateurs :

FURIOUS SQUAD - Com'Institute – Cyberdian Groupe - ISCAE Business School – KOLSQUARE – BCG France – ESPIM – WELMO – Solantis – Nexialog – Urban Linker – Partoo – Groupe Mobiskill – 45-8 ENERGY – Groupe Premium – Planity – Ecole de design la Fontaine – Crealise x Digital College Réunion – HiTechPros – Orosound – Audensiel – DooH it – SAGES INFORMATIQUE – Bruce – Axiome Associés – QWAMPLIFY – CFA CODIS – Smartpoint – 87seconds – FM Logistic – Getraline – KERCIA – KISIO – AKALIS - COLLEGE DE PARIS – ESAIP, École d'Ingénieurs – IFCV APPRENTISSAGE – Milleis Banque Privée – Esprit – Bignon Lebray – REACTIS - SEQUOIASOFT – Réseau Compétences et Développement