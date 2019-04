Circulation : un week-end prolongé classé orange, voire rouge en Île-de-France

Vendredi commence le long week-end de Pâques, le plus chargé de l'année sur les routes, selon les prévisions de Bison Futé. Les journées de vendredi et samedi sont classées orange dans le sens des départs ainsi que lundi dans le sens des retours.

Un week-end qui s'annonce particulièrement chargé

Cette année, le week-end prolongé de Pâques coïncide avec le début des vacances scolaires de la zone C, la deuxième semaine de la zone A et la fin de celles de la zone B. Les routes devraient donc être particulièrement chargées entre vendredi et lundi. Ces trois jours correspondent également à la fin des congés scolaires de la Grande-Bretagne, du Luxembourg et de la Belgique, "qui constituent une part importante de la fréquentation touristique étrangère", précise Bison Futé. Enfin, les 24 heures du Mans (du 18 au 21 avril) risquent d'occasionner des bouchons aux sorties des autoroutes A11 et A18.

Une circulation particulièrement dense en Île-de-France vendredi

Le prévisionniste conseille d'éviter de quitter les grandes agglomérations entre 14 et 20 heures (dès 12 heures pour la région parisienne classée rouge) dans le sens des départs vendredi. La traversée de Lyon du nord vers le sud ainsi que l'autoroute A7 entre Lyon et Montélimar de 14 et 20 heures et l'A9 entre Orange et Narbonne dès 11 heures sont déconseillés. En région parisienne, la circulation devrait être difficile sur les autoroutes A6, A10, A6B, A86 et A13.

Des difficultés dès 9 heures samedi

Pour éviter les embouteillages samedi, il est recommandé de quitter les grandes agglomérations avant 9 heures (voir 7 heures pour la région parisienne). La traversée de Lyon promet toujours d'être difficile, tout comme l'autoroute A7 entre Lyon et Montélimar entre 9 et 16 heures, et entre Lançon Provence et Aix-en-Provence de 11 à 17 heures. Sur l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, la circulation devrait se densifier de 9 à 17 heures.

En Île-de-France, la circulation sera très dense dès les premières heures de la matinée jusqu'à 18 heures en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation sont attendues également sur l’autoroute A13 dès le milieu de la matinée.

Une journée orange pour lundi

Si la journée de dimanche est classée verte par Bison Futé, le lundi est orange. Dans les sens des retours, les difficultés débuteront vers 15 heures au plus près des zones côtières du pays et se rapprocheront petit à petit des grandes métropoles. Il est conseillé d'éviter l'autoroute A13 entre Rouen et Paris de 10 à 19 heures ainsi que les autoroutes A9 en direction d'Orange et A7 en direction de Lyon. En Île-de-France, des difficultés de circulation sont attendues tout au long de l’après-midi jusque tard dans la soirée sur les autoroutes A10, A6 et A13.