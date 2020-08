Cinq jeunes athlètes handisport et Philippe Croizon vont faire un relais dans la Manche

Ils s'appellent Théo, Elisa, Paul et Selam et on les surnomme déjà les "bébés Croizon". Jeudi, ces quatre jeunes nageurs en situation de handicap, âgés de 15 à 16 ans, vont se relayer pour nager 30 kilomètres dans la Manche en compagnie de Philippe Croizon. Ce défi, qui se déroulera entre les caps Gris-Nez et Blanc-Nez dans le Pas-de-Calais, sera aussi un hommage afin de célébrer le dixième anniversaire de la traversée de la Manche par Philippe Croizon, ce nageur amputé des quatre membres.

Une mer à 16°C

Perdus au milieu d'une mer à 16°C bien connue pour la puissance de ses courants, les sportifs évolueront dans un environnement difficile. Mais leur équipe n'est pas constituée de débutants. Ces athlètes nagent tous les jours, avec en ligne de mire les Jeux paralympiques de 2024.

Il n'empêche que le challenge reste de taille. "D'habitude, le plus grand bassin dans lequel je nage c'est du 50 mètres. Là, c'est La Manche ! Il y a quand même une grosse différence ! C'est hyper-excitant avec les vagues et tout. On veut prouver que c'est possible, et si ça peut motiver d'autres personnes... C'est une chance qu'on a", s'enthousiasme Elisa au micro d'Europe 1. Atteinte d'arthrogrypose, elle nage sans l'usage des bras, seulement à la force des jambes.

"Je suis très, très fier de le faire avec eux"

Chacun d'entre eux nagera 30 minutes. Philippe Croizon sera lui aussi de la partie. Un passage de relais qui s'annonce très fort pour celui qui se fait déjà dépasser par la nouvelle génération. "Je suis très, très fier de le faire avec eux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fier. Dix ans après, être là avec ces jeunes qui vont prendre le relais... Même là, en en parlant, j'ai de l'émotion. Ils m'appellent un peu le papy, parce que je me suis entraîné l'autre jour avec eux et ils m'ont mis une taule. Donc après ils se moquent un peu de moi", sourit Philippe Croizon.

Le périple à travers les vagues, le courant et le froid devrait durer entre huit et dix heures.