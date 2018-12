Cinq histoires extra-ordinaires à réécouter par Christophe Hondelatte

HONDELATTE RACONTE

Ce sont des expériences, parfois des portraits ou encore des moments historiques, mais toutes ont la particularité d'être mémorables. Europe 1 vous propose de (re)découvrir cinq histoires extra-ordinaires avec Christophe Hondellate. Ou quand le quotidien se heurte à l'extravagance, la surprise et l'émotion.

Philippe Croizon, le retour à la vie

Un parcours de vie incroyable, celui de Philippe Croizon, un métallurgiste de 26 ans foudroyé par une ligne à haute tension en voulant démonter une antenne TV. Amputé des quatre membres, il va mettre des années à se relever moralement de ce drame. Mais de quelle manière ! En 2010, il traverse la Manche à la nage. Le premier exploit d’une longue liste.

"J’ai oublié 30 ans de ma vie"

Jacques-Michel Huret s’est réveillé un beau jour, à Paris, sans savoir qui il était, ni ce qu’il faisait là. Errant dans les rues, il finit à l’hôpital Sainte-Anne où on lui explique qu’il est amnésique, suite à un choc. Le début d’un combat pour retrouver ses proches, qui aboutira sur d’heureuses mais étranges retrouvailles. En effet, Jacques-Michel Huret est un cas rare : ses trente premières années sont perdues à tout jamais, comme s’il avait débuté sa vie à l’âge de 30 ans.

Parler avec les morts : le test

Le journaliste Stéphane Allix croit en l’hypothèse d‘une vie après la mort. Pour démontrer son opinion, il s’est lancé dans un test après la disparition de son père. Il a dissimulé des objets dans son cercueil et a rencontré six médiums pour voir s’ils étaient capables de communiquer avec son père et de retrouver les objets concernés. Une expérience hors du commun, aux confins de l’étrange.

Michel Vaujour : itinéraire d’un évadé

Michel Vaujour a passé 27 ans derrière les barreaux. Ce n’est pas faute d’avoir essayé de s’en échapper. Dans les années 1970 et 1980, il s'est évadé cinq fois de prison, redoublant à chaque fois de malice et de roublardise pour se faire la malle. Un roi de l’évasion, aujourd’hui rangé, auquel Christophe Hondelatte avait consacré, fait rare, deux épisodes en octobre dernier.

Apollo XI, un bond de géant pour l’humanité

Le 21 juillet 1969, à 3h56 heure française, Neil Amstrong devenait le premier homme a posé le pied sur la Lune. Un événement historique, suivi par des millions de téléspectateurs en direct à travers le monde entier, que Christophe Hondelatte relate à travers les mois de préparation, jusqu’au retour des astronautes sur Terre.

L’occasion également de replonger dans la série inédite "3h56, le premier homme sur la Lune", où Europe 1 donne la parole à des personnalités pour qu’ils racontent comment ils ont vécu ce moment historique.