Cinq départements de l'Ouest en vigilance orange crues

Samedi, cinq départements de l'Ouest sont classés en vigilance orange crues : le Calvados, l'Eure-et-Loir, la Vendée, les Deux-Sévres et le Tarn-et-Garonne, selon les prévisions de Météo-France publiées jeudi soir.

De fréquentes averses toucheront le sud de la Garonne et les Pyrénées dès la pointe du jour, elles perdureront une bonne partie de la journée sur la chaîne des Pyrénées et donneront de la neige au-delà de 800 m. Des averses, de neige à partir de 600 à 700 m, toucheront également en matinée les régions allant de la Normandie au Centre-Val de Loire, de l'ouest de la Nouvelle-Aquitaine vers Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace. Elles s’étendront à la mi-journée à l'ensemble de la région Est. L'après-midi, ces averses deviendront de plus en plus rares, de belles éclaircies parviendront même à percer.

Jusqu'à 18 degrés dans le sud

Le ciel restera le plus souvent bien dégagé sur le Languedoc-Roussillon et la région Paca au prix du Mistral et de la Tramontane soufflant jusqu'à 80 à 90 km/h. Le ciel de Corse sera mitigé, les nuages les plus menaçants lâcheront quelques ondées. Ailleurs, le ciel sera variable, les plaques de nuages bas présentes sur le nord-est du pays se dissiperont en matinée, le ciel sera variable plus à l'ouest, la couverture nuageuse déjà bien compacte au lever du jour sur la pointe de Bretagne gagnera peu à peu du terrain vers l'est annonçant l'arrivée d'une nouvelle dégradation pluvieuse en cours de nuit de samedi à dimanche.

Le vent de sud-ouest se renforcera sur les côtes de Manche en soirée en relation avec l'arrivée de cette nouvelle perturbation atteignant 60 à 70 km/h voire 90 sur les caps les plus exposés. De faibles gelées seront attendues sur l'est et le centre du pays au lever du jour. Ailleurs, le thermomètre affichera 0 à 3 degrés sur la moitié nord du pays, 3 à 5 sur le sud, 6 à 8 le long de la Méditerranée, 8 à 10 sur la façade atlantique et la Corse.

Les maximales seront proches de 8 à 13 degrés en général, voisines de 15 à 18 vers la Côte d'Azur et la Corse.