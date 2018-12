Cinq crimes à réécouter par Christophe Hondelatte

HONDELATTE RACONTE

De 1988 et des disparus de Fontainebleau, jusqu’en 2010 et le meurtre d’Agnès Marin, ce sont cinq crimes particulièrement marquants que vous propose de (re)découvrir Europe 1 en compagnie de Christophe Hondelatte. Des atrocités qui sont parfois l’œuvre de schizophrènes, de gens rongés par la jalousie ou qui n’ont pas été résolues. Cinq histoires singulières qui ont toutes fait la une des médias.

Les disparus de Fontainebleau

L’affaire est toujours irrésolue et elle le restera sur plan judiciaire car les faits sont prescrits. En octobre 1988, Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme disparaissent. Ils sont retrouvés deux mois plus tard, dans la forêt de Fontainebleau, là où ils étaient partis pique-niquer. Mauvaise rencontre avec des chasseurs ? Avec des braconniers ? Le mystère demeure. Même si un homme, Christian Porte, un journaliste qui a suivi l'affaire à l'époque pour Le Républicain de l'Essonne, enquête toujours dans l’espoir de découvrir la vérité.

Les frères Jourdain, deux ogres au Carnaval

Une des affaires françaises les plus terribles de ces dernières années. Le 12 février 1997, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain enlèvent, séquestrent, violent et tuent quatre adolescentes, venues passer la soirée au Carnaval du Portel. Les petites ont vécu un calvaire. L’histoire émeut tout le Pas-de-Calais et la France entière, notamment parce que les deux hommes avaient déjà été condamnés pour des faits similaires.

L’affaire Paquita Parra

Mais qui a tué Paquita Parra ? 20 ans après le meurtre de la jeune femme, le ou les auteurs des faits restent inconnus. Paquita Parra est retrouvée carbonisée dans sa voiture en octobre 1998, alors qu’elle craignait pour sa vie depuis plusieurs jours, sans que l’on sache pourquoi. L’affaire semblait au point mort et avait mené à une ordonnance de non-lieu en octobre 2010. Elle a connu un rebondissement surprenant en juillet dernier. Au point qu’un juge en charge de l’enquête a désormais rouvert l’affaire et que plusieurs personnes sont dans le viseur des autorités.

La tuerie du Grand Bornand

L’affaire a fait l’ouverture des JT et la une des journaux pendant des semaines. En avril 2003, au Grand-Bornand, en Haute-Savoie, l’ensemble de la famille Flactif disparaît sans laisser de traces. Le passé du père ressurgit et c’est toute la France qui se passionne pour ce fait divers. Mais ce qui confère un caractère exceptionnel à l’histoire, c’est que le coupable n’hésitera pas à enchaîner les interviews, pour dire tout le mal qu’il pensait des victimes, alors que les autorités étaient en pleine enquête. Un drame digne des plus grands scénarios de films hollywoodiens.

Agnès Marin : l'émotion puis la colère

En 2011, la jeune Agnès Marin est violée et tuée par un camarade de son lycée. Ce crime émeut la France entière, obligeant même le ministre de l’Intérieur de l’époque à monter au créneau. Comment l’auteur du crime, un jeune garçon récidiviste, qui avait déjà violé une camarade de classe un an auparavant, a pu se retrouver dans ce lycée ? Un drame terrible qui débouche sur une condamnation historique : la perpétuité pour le mineur coupable du crime.